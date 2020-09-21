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Главная Новости Мир Беларусь "Мы не хотим ни с кем ругаться": Тихановская заявила о своем отношении к Путину
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"Мы не хотим ни с кем ругаться": Тихановская заявила о своем отношении к Путину

Лидер протестного движения в Беларуси Светлана Тихановская выразила свое почтение главе Кремля

сегодня, 02:17
Автор:

Екатерина Белоброва

Ведущий лидер оппозиционных движений в Беларуси и экс-кандидат на минувших выборах президента Светлана Тихановская заявила, что весьма огорчена тем фактом, что глава России Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко, несмотря на то, что для белорусского народа режим диктатора более неприемлем. Об этом она сообщила в своем интервью для российского "РБК".

"Мы не хотим ни с кем ругаться": Тихановская заявила о своем отношении к Путину

При этом она добавила, что для белорусов россияне - это братья и ссориться с ближайшими соседями никто из участников протестов не призывает.

"Мы не хотим ни с кем ругаться. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши граждане потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это не имеет никакого отношения ни к Путину, ни Украине, ни каких-либо другим странам", - отметила Тихановская.

Также оппозиционер отметила достоинства российского президента, назвав его мудрым и опытным политиком, учитывая враждебную обстановку между самими белорусами и Лукашенко. 

"Путин, как мудрый руководитель, все видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко", - заключила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко закрыл границы с Украиной, Польшей и Литвой, чтобы в союзе с Россией защитить республику от возможного вторжения Запада.



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