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Главная Новости Мир Беларусь Мы вас знаем в лицо: Лукашенко о задержании Протасевича и его девушки
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Мы вас знаем в лицо: Лукашенко о задержании Протасевича и его девушки

Александр Лукашенко считает, что "за свои преступления каждый ответит по закону"

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у задержанной с оппозиционером Романом Протасевичем гражданки РФ Софии Сапеги есть вид на жительство в Беларуси. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Мы вас знаем в лицо: Лукашенко о задержании Протасевича и его девушки

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По его словам, после приземления Ryanair в Минске были задержаны два человека: "один экстремист со своей сообщницей".

"И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право", — заметил он.

Лукашенко считает, что "за свои преступления каждый ответит по закону".

"Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом — дело времени", — резюмировал он. 

Как сообщали ранее Александр Лукашенко обвинил задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича в подготовке "кровавого мятежа". На выступлении в белорусском парламенте так называемый глава государства назвал оппозиционера подонком, обвинил его в убийстве людей на востоке Украины и подготовке "бойни" в стране. "Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", — сказал Лукашенко

Также политик назвал задержание журналиста и его девушки "суверенным делом" своего государства. Напомним, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/746608.html
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