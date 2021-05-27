Мы вас знаем в лицо: Лукашенко о задержании Протасевича и его девушки

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Ольга Чародий
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил, что у задержанной с оппозиционером Романом Протасевичем гражданки РФ
Софии Сапеги есть вид на жительство в Беларуси. Об этом пишет
"Интерфакс-Украина".
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
По его словам, после приземления Ryanair в Минске были
задержаны два человека: "один экстремист со своей сообщницей".
Лукашенко считает, что "за свои преступления каждый
ответит по закону".
Как сообщали ранее Александр Лукашенко обвинил задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича в подготовке "кровавого мятежа". На выступлении в белорусском парламенте так называемый глава государства назвал оппозиционера подонком, обвинил его в убийстве людей на востоке Украины и подготовке "бойни" в стране. "Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", — сказал ЛукашенкоТакже политик назвал задержание журналиста и его девушки "суверенным делом" своего государства. Напомним, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.
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