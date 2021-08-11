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На белорусском ТВ показали оправдательное «интервью» с девушкой Протасевича

На государственном канале "Беларусь 1" показали сюжет о посадке Ryanair – в нем приняла участие девушка Романа Протасевича Софья Сапега, задержанная в мае в Минске

сегодня, 09:54
Автор:

Кравцев Сергей

На государственном канале "Беларусь 1" вышел сюжет о посадке Ryanair. Для того, чтобы придать эпатажности и еще раз подчеркнуть правоту действий режима Лукашенко в студию пригласили девушку белорусского оппозиционера Романа Протасевича Софью Сапегу, которую сняли с самолета вместе с Романом. Ранее вышло скандальное интервью с раскаяниями самого Протасевича. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на эфир "Беларусь 1".

На белорусском ТВ показали оправдательное «интервью» с девушкой Протасевича

Софья Сапега. Фото: канал Беларусь 1

Первым канал показал комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича и уже в конце сюжета в студии появилась Сапега. Для телезрителей это было неожиданностью, ведь в анонсе ее интервью не было. Софья Сапега рассказала, что Протасевич был уверен, что ее никто не будет силой выводить из самолета, поэтому заранее отдал ей всю технику, но получилось все иначе. Девушка считает, что со всем тем, что произошло с Романом замешан кто-то из бывших коллег оппозиционера, кто-то Протасевича просто подставил.

Ну, и, конечно же, не обошлось без признаний Софьи Сапеги в том, что спецслужбы Беларуси не имеют никакого отношения к посадке самолета и, тем более, к задержанию самого Протасевича. Девушка рассказала, что сейчас с ней все хорошо, нет никаких волнений и переживаний, как в первые дни после задержания. Ведущая ответила, что девушка выглядит очень хорошо. Аналитики обратили внимание на один интересный момент – белорусский пропагандисты не рискнули выпустить интервью Сапеги в прямом эфире. Видно, что сюжет склеено с частей и вышел он в записи.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Александр Лукашенко ответил, допрашивали ли Романа Протасевича так называемые "прокуроры" "ЛНР".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RB8wiWNm0ow
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