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Лукашенко ответил, допрашивали ли Протасевича «следователи “ЛНР”»

По словам самопровозглашенного главы Беларуси, представители т.н. «Луганской народной республики» приезжали в Минск для допроса оппозиционера

сегодня, 17:14
Автор:

Вечканова Елена

Задержание и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича еще недавно был одним из самых громких международных скандалов 2021 года. Украина внимательно следила за развитием событий, ведь о желании допросить белоруса заявили и "следователи" так называемой "ЛНР". Теперь же Александр Лукашенко признался, имело ли место быть подобное, сообщает белорусское оппозиционное издание "Zerkalo.io".

Лукашенко ответил, допрашивали ли Протасевича «следователи “ЛНР”»

Лукашенко признал, что "ЛНР" допросила Романа Протасевича. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами из РБ и других стран самопровозглашенный глава страны отметил, что контакт Протасевича с представителями "ЛНР" все же состоялся.

При этом политик подчеркнул, что общались с задержанным политзаключенным визитеры из ОРДЛО исключительно на территории Беларуси. Это, по его словам, было главным условием возможности устроить допрос. Ни о какой выдаче Протасевича в "ЛНР", якобы, даже не шла речь.

"Они же приехали сюда, его допросили. Я сказал: да, пусть приезжают, если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси", — признался Александр Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент считает, что представители непризнанной "республики" остались довольны беседой с заключенным.

Интересно, что сейчас Лукашенко лично пытается защищать Протасевича, опровергая любые обвинения в том, что оппозиционер мог воевать на Донбассе, поддерживая украинскую армию.

По его словам, Роман Протасевич просто поддался на чужое влияние, приехал в Украину, чтобы "потренироваться в специальном лагере для боевиков". Лукашенко утверждает, что подготовкой в таких "заведениях" якобы занимаются американские военные. После прохождения некого курса молодым людям вручают оружие, с которым можно сфотографироваться, уверяет политик. На этом, по мнению Лукашенко, все участие Протасевича в войне на Донбассе и закончилось.

Интересно, что некоторое время назад официальные представители белорусского МИД отказывались подтверждать информацию о сотрудничестве с представителями "ЛНР". Отрицательный ответ на вопрос о вероятном допросе Протасевича "следователями" из ОРДЛО опровергала и адвокат задержанного.

Официальной реакции Украины на откровения Лукашенко пока не последовало. Однако ранее главный отечественный дипломат Дмитрий Кулеба обещал, что в случае допроса Протасевича боевиками "ЛНР" Лукашенко "будет больно". Расторгнуть любые дипотношения с режимом Лукашенко предлагал и народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда Лукашенко собирается официально признать аннексию Крымского полуострова Россией законным действием. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему самопровозглашенный глава РБ жестко раскритиковал Владимира Зеленского.


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Источник: https://t.me/tutby_official/29441
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