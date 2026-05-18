Начинается эскалация со стороны Беларуси: какой приказа отдал Лукашенко

В Беларуси стартовали масштабные учения с участием подразделений, отвечающих за применение ядерного оружия и обеспечение операций со специальными боеприпасами. Маневры проходят при поддержке российской стороны и уже вызвали повышенное внимание из-за близости к границам стран НАТО и Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны Беларуси, учения проводятся под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны. К тренировкам привлечены подразделения ракетных войск и военной авиации. Главной задачей объявлено повышение готовности армии к использованию современных средств поражения, включая так называемые специальные боеприпасы.

Военные намерены проверить способность подразделений действовать в нестандартных условиях, быстро менять позиции и выполнять задачи из неплановых районов. Особое внимание уделяется скрытности передвижения, маршам на большие расстояния и развертыванию систем в неподготовленных местах по всей территории Беларуси.

Отдельным этапом станет совместная работа с российскими военными по доставке ядерных боеприпасов и подготовке их к возможному применению. Именно этот элемент маневров вызывает наибольшую тревогу среди международных наблюдателей, поскольку речь идет не просто о теоретической подготовке, а о практической отработке логистики и взаимодействия при операциях с ядерным компонентом.

В Минобороны Беларуси утверждают, что учения носят плановый характер и проводятся в рамках союзного государства с Россией. В ведомстве также подчеркнули, что маневры якобы не направлены против третьих стран и не представляют угрозы для безопасности региона.

Однако эксперты отмечают: на фоне продолжающейся войны России против Украины и усиления конфронтации между Москвой и Западом любые ядерные тренировки у восточных границ Европы воспринимаются как демонстрация силы и дополнительный инструмент давления.

