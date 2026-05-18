Починається ескалація з боку Білорусі: який наказ віддав Лукашенко

У Білорусі стартували масштабні навчання за участю підрозділів, які відповідають за застосування ядерної зброї та забезпечення операцій із спеціальними боєприпасами. Маневри проходять за підтримки російської сторони і вже викликали особливу увагу через близькість до кордонів країн НАТО та України.

Як повідомили у Міністерстві оборони Білорусі, навчання проводяться під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил країни. До тренувань залучено підрозділи ракетних військ та військової авіації. Головним завданням оголошено підвищення готовності армії до використання сучасних засобів поразки, включаючи звані спеціальні боєприпаси.

Військові мають намір перевірити здатність підрозділів діяти у нестандартних умовах, швидко змінювати позиції та виконувати завдання із непланових районів. Особлива увага приділяється скритності пересування, маршам на великі відстані та розгортанню систем у непідготовлених місцях по всій території Білорусі.

Окремим етапом стане спільна робота з російськими військовими щодо доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до можливого застосування. Саме цей елемент маневрів викликає найбільшу тривогу серед міжнародних спостерігачів, оскільки йдеться не просто про теоретичну підготовку, а про практичне відпрацювання логістики та взаємодії при операціях з ядерним компонентом.

У Міноборони Білорусі стверджують, що навчання мають плановий характер і проводяться в рамках союзної держави з Росією. У відомстві також підкреслили, що маневри нібито не спрямовані проти третіх країн і не загрожують безпеці регіону.

Проте експерти зазначають: на тлі війни Росії проти України, що триває, і посилення конфронтації між Москвою і Заходом будь-які ядерні тренування біля східних кордонів Європи сприймаються як демонстрація сили і додатковий інструмент тиску.

