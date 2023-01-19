Намерения белорусской армии вторгнуться в Украину: США оценили угрозу

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Кравцев Сергей
В Беларусь действительно постоянно прибывают российские военные, часть из них отправляется обратно, но на сегодняшний день США не могут подтвердить намерения белорусской армии вторгнуться в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя выступление представителя Совбеза Белого дома Джона Кирби.
Танки. Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
При этом в Белом доме подтверждают информацию, что режим Лукашенко всячески помогает России, пока та проводит ракетные удары по территории Украины. В первую очередь, российские войска используют территорию Беларуси для массированных атак по украинским городам.
США внимательно следят за проведением совместных учений беларусов с россиянами и мониторят ситуацию, "как и раньше".
В то же время, отметил Кирби, стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.
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