Намерения белорусской армии вторгнуться в Украину: США оценили угрозу

В Беларусь действительно постоянно прибывают российские военные, часть из них отправляется обратно, но на сегодняшний день США не могут подтвердить намерения белорусской армии вторгнуться в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя выступление представителя Совбеза Белого дома Джона Кирби.

Танки. Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь имеет намерения, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", — отметил Джон Кирби.

При этом в Белом доме подтверждают информацию, что режим Лукашенко всячески помогает России, пока та проводит ракетные удары по территории Украины. В первую очередь, российские войска используют территорию Беларуси для массированных атак по украинским городам.

"Очевидно, что Беларусь оказала ощутимую географическую поддержку России, в то время как Россия продолжает наносить удары по Украине с беларусской территории", — подчеркнул Кирби.

США внимательно следят за проведением совместных учений беларусов с россиянами и мониторят ситуацию, "как и раньше".

В то же время, отметил Кирби, стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

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