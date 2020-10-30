"Не дождетесь!" - Лукашенко отреагировал на мысли об окончании его политической карьеры

Александр Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны, если власти Беларуси изменятся. Свое мнение он высказал на встрече с коллективом Министерства внутренних дел Беларуси. Об этом сообщает онлайн-ресурс БЕЛТА.

Фото: РБК

Кроме того, президент уверяет, что будет помогать новой власти, как уже опытный политик.

Лукашенко разделяет понятия президент и политик. За президентское место он хвататься не будет, но и политику не бросит, и в случае чего найдет себе отрасль, где понадобятся его политические знания.

Лукашенко планирует послужить белорусскому народу и помогать советами. Он добавляет, что нынешнее состояние ситуации не самое худшее. Президент видел вещи пострашнее в 90-х годах, и сейчас его не испугаешь.

В нынешних событиях он частично обвиняет внешнюю поддержку, которая устроила белорусам "цветную революцию".

Напоминаем, что ранее Александр Лукашенко приказал закрыть границы Беларуси для безопасности страны.





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