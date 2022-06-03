«Не надо оскорблять президента России»: Лукашенко вдруг заступился за Путина

Российское руководство начало полномасштабную войну против Украины, не став перед собой цель – оккупировать всю страну и покончить с ее государственностью. В этом убежден ближайший союзник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Медузу".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко уверен, что своими военными действиями Кремль просто решил показать, что, находясь по соседству с Россией нужно учитывать мнение соседа.

По словам Лукашенко, если бы со стороны Украины не было нехороших вещей, то и не было военных действий. В частности, такими вещами Лукашенко называет оскорбления президента России, притеснения русскоговорящих. Лукашенко отметил, что у Москвы нет желания поработить, схватить и прочее.

Белорусский диктатор также заявил, что он с пониманием отнесся к решению Путина начать военную операцию в Украине, ведь он думает о "безопасности России". Лукашенко отметил, что в частых разговорах с Путиным тот его убеждает, что под ударом не только Россия, но и Беларусь, поэтому двум государствам нужно думать, как не дать создать плацдарм для наступления. При этом Лукашенко не рассказал, кто собрался наносить удар по России и Беларуси, как, впрочем, и непонятно, от кого, воюя в Украине Россия защищает своих граждан.

Читайте на портале "Комментарии" — страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – сто дней после войны: эксперты рассказали, какими они могут быть – к чему готовиться украинцам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!