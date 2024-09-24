logo

BTC/USD

62825.01

ETH/USD

2598.99

LTC/USD

65.84

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Не случайный "инцидент": почему Беларусь направила самолет в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Не случайный "инцидент": почему Беларусь направила самолет в Украину

Как Украина должна реагировать, если самолет пересек воздушное пространство страны

сегодня, 16:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во вторник военный самолет из Белоруссии залетел на территорию Украины. Что это может означать в разрезе войны России против Украины рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина"

Не случайный "инцидент": почему Беларусь направила самолет в Украину

Як-130. Фото из открытых источников

Он убежден, что ситуация была не случайной, это была проверка реакции украинских воздушных сил. “Кроме того, я не исключал бы, что это проверка, в том числе и попытка выявить расположение систем ПВО, провести соответствующую разведку. Не исключаю, что, возможно, это означает, что Россия готовится к возобновлению атак и воздушных ударов из Беларуси. Собственно, это те версии, которые по состоянию на данный момент", — отметил Александр Мусиенко.

Однако, по его мнению, возможно, это была случайность — произошел такой "инцидент". Однако все же склоняется к мнению, что это целенаправленные действия.

В такой ситуации у Украины есть четко регламентированные действия. Все соседние страны предупреждены, что над территорией Украины полеты запрещены, кроме официально согласованных. Поэтому действия в случае такого инцидента соответствующие.

"Первое, конечно, это немедленно предупредить, что самолет пересек воздушное пространство Украины и заставить их его покинуть. Если на устные предупреждения диспетчеров пилот не реагирует, тогда в небо поднимается украинская авиация, которая уже жестами и шагами, возможно даже пусками сигнальных ракет, предупреждает о том, что нужно покинуть (воздушное пространство – ред.)", — пояснил эксперт.

По его словам, если самолет отказывается и летит дальше или намерен запускать ракеты, то соответственно, этот самолет надо сбивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко снова начал готовиться к войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tse-bulo-vipadkovo-navishcho-bilorus-zapustila-1727180965.html?utm_source=telegram&utm_medium=post
Теги:

Новости

Все новости