Не случайный "инцидент": почему Беларусь направила самолет в Украину

Во вторник военный самолет из Белоруссии залетел на территорию Украины. Что это может означать в разрезе войны России против Украины рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина"



Як-130. Фото из открытых источников

Он убежден, что ситуация была не случайной, это была проверка реакции украинских воздушных сил. “Кроме того, я не исключал бы, что это проверка, в том числе и попытка выявить расположение систем ПВО, провести соответствующую разведку. Не исключаю, что, возможно, это означает, что Россия готовится к возобновлению атак и воздушных ударов из Беларуси. Собственно, это те версии, которые по состоянию на данный момент", — отметил Александр Мусиенко.

Однако, по его мнению, возможно, это была случайность — произошел такой "инцидент". Однако все же склоняется к мнению, что это целенаправленные действия.

В такой ситуации у Украины есть четко регламентированные действия. Все соседние страны предупреждены, что над территорией Украины полеты запрещены, кроме официально согласованных. Поэтому действия в случае такого инцидента соответствующие.

"Первое, конечно, это немедленно предупредить, что самолет пересек воздушное пространство Украины и заставить их его покинуть. Если на устные предупреждения диспетчеров пилот не реагирует, тогда в небо поднимается украинская авиация, которая уже жестами и шагами, возможно даже пусками сигнальных ракет, предупреждает о том, что нужно покинуть (воздушное пространство – ред.)", — пояснил эксперт.

По его словам, если самолет отказывается и летит дальше или намерен запускать ракеты, то соответственно, этот самолет надо сбивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко снова начал готовиться к войне.



