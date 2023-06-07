Неожиданное заявление Лукашенко: такие слова не понравятся Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым. Во время встречи диктатор напомнил, что во времена СССР именно Беларусь "опекала" Калининградскую область и предположила, что было бы хорошо, если бы эти земли снова были под ее "руководством". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Белсат.

Президент Беларуси посягнул на Калининградскую область. Фото из открытых источников

5 июня Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. На нем белорусский диктатор напомнил, что его страна всегда заботилась об этом регионе. В какой-то момент Лукашенко начал говорить, что было бы хорошо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси.

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"Беларусь в СССР, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я всегда называл ее своей областью. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы хотим ее захватить... Хотя было бы неплохо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси" , – заявил Лукашенко и улыбнулся.

Далее Лукашенко указал, чтобы российский посол не считался с этими словами и вспомнил, что во времена СССР, не было границ между Беларусью и Калининградской областью.

Пограничной службе Польши, за последние недели выросли случаи агрессивных действий белорусских нелегалов, они бросаются камнями, ветками и брусчаткой, которую им предоставляют спецслужбы Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов. На опубликованном видео видно, как у поляка летят камни. Как отмечают в

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