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Неожиданное заявление Лукашенко: такие слова не понравятся Путину

Лукашенко заявил, что было бы хорошо, если бы Калининградская область оказалась под контролем Беларуси.

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым. Во время встречи диктатор напомнил, что во времена СССР именно Беларусь "опекала" Калининградскую область и предположила, что было бы хорошо, если бы эти земли снова были под ее "руководством". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Белсат.

Неожиданное заявление Лукашенко: такие слова не понравятся Путину

Президент Беларуси посягнул на Калининградскую область. Фото из открытых источников

5 июня Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. На нем белорусский диктатор напомнил, что его страна всегда заботилась об этом регионе. В какой-то момент Лукашенко начал говорить, что было бы хорошо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси.


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"Беларусь в СССР, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я всегда называл ее своей областью. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы хотим ее захватить... Хотя было бы неплохо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси" , – заявил Лукашенко и улыбнулся.

Далее Лукашенко указал, чтобы российский посол не считался с этими словами и вспомнил, что во времена СССР, не было границ между Беларусью и Калининградской областью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов. На опубликованном видео видно, как у поляка летят камни. Как отмечают в Пограничной службе Польши, за последние недели выросли случаи агрессивных действий белорусских нелегалов, они бросаются камнями, ветками и брусчаткой, которую им предоставляют спецслужбы Беларуси.

Также "Комментарии" писали, что на российском телевидении вышло интервью Лукашенко. Президент Беларуси утверждает, что Москва предотвратила худшее.



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Источник: https://twitter.com/Bielsat_pl/status/1665746395309940742
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