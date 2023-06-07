Неожиданное заявление Лукашенко: такие слова не понравятся Путину

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Slava Kot
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым. Во время встречи диктатор напомнил, что во времена СССР именно Беларусь "опекала" Калининградскую область и предположила, что было бы хорошо, если бы эти земли снова были под ее "руководством". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Белсат.
Президент Беларуси посягнул на Калининградскую область. Фото из открытых источников
5 июня Александр Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. На нем белорусский диктатор напомнил, что его страна всегда заботилась об этом регионе. В какой-то момент Лукашенко начал говорить, что было бы хорошо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси.
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Далее Лукашенко указал, чтобы российский посол не считался с этими словами и вспомнил, что во времена СССР, не было границ между Беларусью и Калининградской областью.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пограничная служба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов. На опубликованном видео видно, как у поляка летят камни. Как отмечают в Пограничной службе Польши, за последние недели выросли случаи агрессивных действий белорусских нелегалов, они бросаются камнями, ветками и брусчаткой, которую им предоставляют спецслужбы Беларуси.
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