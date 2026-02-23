Новое решение Лукашенко не удивляет: что указывает на синхронизацию с Кремлем

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Беларуси ужесточают милитарную пропаганду среди населения. В стране начал вещание новый общенациональный телеканал "ВоенТВ".
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание на показательной дате запуска – 23 февраля, день советской армии. В Центре отметили, что подобный символический выбор еще больше указывает на идеологическую направленность проекта. Официально объясняют, что канал будет транслировать художественные и документальные фильмы патриотической тематики, а также детский контент. Запуск телеканала якобы призван "потребностью общества в патриотическом контенте" и "укреплением информационной безопасности".
Усиление военной пропаганды, несмотря на предыдущие попытки белорусских властей демонстрировать "нейтралитет", как объясняют в ЦПД, свидетельствует о дальнейшей идеологической синхронизации с Кремлем.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии против Украины активно помогала России. Наступление с территории страны, полеты российских самолетов, дроны через территорию Беларуси. Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко пытается подогревать угрозу и для европейских стран, заявляя о размещении "Орешника".