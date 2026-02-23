Нове рішення Лукашенка не дивує: що вказує на синхронізацію з Кремлем

В Білорусі посилюють мілітарну пропаганду серед населення. В країні розпочав мовлення новий загальнонаціональний телеканал “ВоенТВ”.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації акцентували увагу на показовій даті запуску — 23 лютого, день радянської армії. У Центрі зазначили, що такий символічний вибір ще більше вказує на ідеологічну спрямованість проєкту. Офіційно пояснюють, що канал транслюватиме художні й документальні фільми “патріотичної” тематики, а також дитячий контент. Запуск телеканалу нібито покликаний “потребою суспільства у патріотичному контенті” та “зміцненням інформаційної безпеки”.

“ВоенТВ” існував понад 30 років як внутрішній медіаресурс Міноборони Білорусі. А тепер на його базі створено повноцінний телеканал, доступний на всій території країни та інтегрований у загальнонаціональні пакети мовлення. Це означає розширення аудиторії мілітарної пропаганди на тлі війни Росії проти України”, — йдеться у повідомленні.

Посилення воєнної пропаганди, попри попередні спроби білоруської влади демонструвати “нейтралітет”, як пояснюють в ЦПД, свідчить про подальшу ідеологічну синхронізацію з Кремлем.

“Це підтверджує: Мінськ не дистанціюється від війни, а поглиблює свою роль як співучасника російської агресії проти України”, — зазначили аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.