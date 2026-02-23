Нове рішення Лукашенка не дивує: що вказує на синхронізацію з Кремлем

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Білорусі посилюють мілітарну пропаганду серед населення. В країні розпочав мовлення новий загальнонаціональний телеканал “ВоенТВ”.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
У Центрі протидії дезінформації акцентували увагу на показовій даті запуску — 23 лютого, день радянської армії. У Центрі зазначили, що такий символічний вибір ще більше вказує на ідеологічну спрямованість проєкту. Офіційно пояснюють, що канал транслюватиме художні й документальні фільми “патріотичної” тематики, а також дитячий контент. Запуск телеканалу нібито покликаний “потребою суспільства у патріотичному контенті” та “зміцненням інформаційної безпеки”.
Посилення воєнної пропаганди, попри попередні спроби білоруської влади демонструвати “нейтралітет”, як пояснюють в ЦПД, свідчить про подальшу ідеологічну синхронізацію з Кремлем.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь від початку повномасштабної збройної російської агресії проти України активно допомагала Росії. Наступ з території країни, польоти російських літаків, дрони через територію Білорусі. Зараз білоруський лідер Олександр Лукашенко намагається підігрівати загрозу й для європейських країн, заявляючи про розміщення “Орєшніка”.