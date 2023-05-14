Новые сообщения о состоянии здоровья Лукашенко: ходил в больницу

В сети несколько дней продолжаются дискуссии о состоянии президента Беларуси Александра Лукашенко, который после парада в Москве на 9 мая имел плохое самочувствие и исчез из публичного пространства на несколько дней. Портал "Комментарии" со ссылкой на независимый белорусский ресурс "Гаюн" сообщает, что Лукашенко посещал "президентскую" больницу в Минске.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Во время приезда президента Беларуси в столичную больницу на дорогах стояли полицейские патрули, временно перекрывшие проезд по проезжей части.

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"По нашей информации, сегодня около 19:00 Лукашенко прибыл в Республиканский клинический медицинский центр ("президентская клиника") у водохранилища Дрозды", — говорится в сообщении от 13 мая.

После посещения Лукашенко больницы транспортное движение возобновилось.

14 мая Александр Лукашенко также избежал публичных мероприятий и не явился на церемонии чествования государственных символов Беларуси.

"Лукашенко не присутствовал на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая сейчас проходит на площади Государственного флага в Минске. Вместо диктатора выступил премьер-министр Роман Головченко", — сообщает независимый белорусский ресурс.

Официальной информации о состоянии здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко до сих пор нет. Однако известно, что он несколько дней не появлялся на публике и упразднил некоторые запланированные встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле придумали, чем объяснить внезапный побег Лукашенко после парада в Москве.

Также "Комментарии" писал о России и Беларуси, попавших в позорный список королевской семьи.