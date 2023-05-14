Новые сообщения о состоянии здоровья Лукашенко: ходил в больницу

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Slava Kot
В сети несколько дней продолжаются дискуссии о состоянии президента Беларуси Александра Лукашенко, который после парада в Москве на 9 мая имел плохое самочувствие и исчез из публичного пространства на несколько дней. Портал "Комментарии" со ссылкой на независимый белорусский ресурс "Гаюн" сообщает, что Лукашенко посещал "президентскую" больницу в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Во время приезда президента Беларуси в столичную больницу на дорогах стояли полицейские патрули, временно перекрывшие проезд по проезжей части.
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После посещения Лукашенко больницы транспортное движение возобновилось.
14 мая Александр Лукашенко также избежал публичных мероприятий и не явился на церемонии чествования государственных символов Беларуси.
Официальной информации о состоянии здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко до сих пор нет. Однако известно, что он несколько дней не появлялся на публике и упразднил некоторые запланированные встречи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле придумали, чем объяснить внезапный побег Лукашенко после парада в Москве.
Также "Комментарии" писал о России и Беларуси, попавших в позорный список королевской семьи.
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