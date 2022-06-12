О чем новые заявления Лукашенко – созрел ли он для выполнения приказа Путина

В приграничных с Украиной районах Беларуси проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает 12 июня в утренней сводке Генштаб ВСУ. Ранее, в пятницу, 10 июня, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" заявил о готовности воевать за западную Украину. Также подчеркнул, что "коллективный Запад" хочет "выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова". Эксперты оценили эти выпады со стороны Лукашенко, а также опасность атаки на Украину армии Беларуси.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко пытается быть такими антиукраинскими, антизападными заявлениями полезным Путину

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Заявление Лукашенко о возможной необходимости воевать за Западную Украину — это логичное продолжение его предыдущей риторики в стиле "мы с Россией", "Россия и мы", "нам Запад угрожает" и так далее... Я бы оценивал это в контексте приближения даты начала немецко-советской войны — 22 июня 1941 года. Вокруг этой даты традиционно будет истерия в РФ и Беларуси. Ну, а 3 июля будет годовщина независимости Беларуси".

По мнению эксперта, всерьез оценивать заявления и угрозы Лукашенко не стоит. Хотя бы потому, что армия Беларуси, которая формируется по призыву, вряд ли сможет создать серьезные проблемы для Украины.

"Белорусская армия не имеет боевого опыта, даже миротворческого. Учитывая, что она находится в кильватере российской военной доктрины, белорусские генералы в массе своей учились в Москве. И соответственно, вряд ли способны продемонстрировать что-то оригинальное", – отмечает Евгений Магда.

Он считает, что Лукашенко пытается быть такими антиукраинскими, антизападными заявлениями полезным Путину. Вынуждая Украину держать часть наших подразделений на севере, откуда Беларусь гипотетически может напасть.

"Но я считаю, что вероятность вторжения белорусских войск – низкой. Потому что потери, которые они понесут в таком случае, могут привести к разворачиванию штыков армии Беларуси внутрь своей же страны. И тогда Лукашенко будет крайне тяжело", – поясняет Евгений Магда.

Он также напоминает, что в рядах ВСУ воюет еще недавно батальон, а теперь и полк им. Кастуся Калиновского, который сформировали белорусские добровольцы.

"Так что заявления Лукашенко, среди прочего, это еще и реакция на существование этого военного подразделения. Которого он всерьез боится", – резюмирует эксперт.

Лукашенко маневрирует, прекрасно понимая, что война с Украиной грозит ему поражением и полной катастрофой

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, у Лукашенко существует масса причин для того, чтобы не начинать открытое вторжение в Украину и только одна, почему он может это сделать. И эта единственная причина –давление со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Лукашенко очень не хочет вторгаться в Украину. Хотя, по сути, он уже активно помогает вторжению, предоставив России территорию своей страны для развертывания наступления на Киев в феврале-марте. Тогда это помогло ему "отпетлять" от открытого ввода войск, хотя именно тогда для этого был благоприятный момент. Теперь всякая логика для открытого белорусского вторжения в Украину отсутствует, но Путин настаивает. Ему нужно, чтобы наша страна воевала на два фронта", – поясняет эксперт.

Следы этого давления, по его словам, можно проследить по риторике Лукашенко.

"Она во всех случаях имеет двойное дно. С одной стороны Лукашенко хвалит ВСУ, как бы пытаясь доказать Путину, что белорусская армия не готова к войне с таким противником. Но, с другой стороны, он начинает военные учения, в том числе отрабатывая переход к режиму военного времени, формирует новые оперативные командования, объявляет об увеличении численности вооруженных сил. Это, безусловно, военные приготовления. Но это еще и затяжка времени, специально для Кремля. Мол, посмотрите, мы же принимаем меры, но сначала нам нужно хорошенько подготовиться. Заявление Лукашенко о том, что придется воевать за западную Украину, можно расценить как информационную подготовку для начала вторжения, но с другой стороны это сигнал и нам, где нужно укреплять оборону. Если мы начнем ее сильнее укреплять, это позволит Лукашенко объявить еще одну порцию учений для того, чтобы подготовиться еще основательнее", – отмечает Денис Попович.

Таким образом, продолжает он, Лукашенко маневрирует, прекрасно понимая, что война с Украиной грозит ему поражением и полной катастрофой.

"Эта война, если она состоится, будет очень непопулярной в Беларуси. Ну, а пока идут эти маневры, вероятность открытого вторжения беларусских войск мала. Не исключено также, что Лукашенко ждет каких-то близких событий, которые должны изменить российскую политическую повестку, – рассуждает эксперт. – И всё, же вероятность вторжения ненулевая. Но она может сильно возрасти в двух случаях. Первый. Россия добивается каких-то крупных успехов в Украине – и Лукашенко понимает, что играет на стороне победителя. Второй. Путину надоедают виражи Лукашенко – и он проводит спецоперацию по его смещению (подобное произошло в 1944 году с венгерским лидером Миклошем Хорти, который решил заключить сепаратный мир с СССР). В результате такого сценария на место Лукашенко может быть поставлен более послушный персонаж, который постарается выполнить "хотелки" Путина. Не убежден, что беларусская армия имеет существенный наступательный потенциал, мы вполне готовы отразить это гипотетическое нападение. Но в любом случае это второй фронт, который нам совершенно не нужен".

Пока в Беларуси Лукашенко у власти, для Украины угроза вступления Минска в российско-украинскую войну остается актуальной

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский подчеркивает, что риторика Лукашенко – это всегда риторика "отца белорусской нации", который поясняет своим "неразумным детям" как правильно воспринимать те или иные события.

"Это, во-первых. Во-вторых, лукашенковская Беларусь продолжает оставаться военно-политическим союзником россии. Лукашенко не очень бы хотелось ввязываться в российскую военную авантюру в Украине, но кремль давит и требует выполнять союзнический долг. Заявления Лукашенко являются отражением этих внутренних процессов российско-белорусских отношений", – считает эксперт.

Юрий Смелянский не сомневается – до тех пор, пока в Беларуси правит режим Лукашенко, для Украины угроза вступления Беларуси в российско-украинскую войну остается актуальной.

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