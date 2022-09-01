Обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам: подробности

С начала этой недели тренировочная зона белорусской военной авиации значительно двинулась к украинской границе. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Обучение военной авиации в Беларуси (фото из открытых источников)

Специалисты мониторинговой группы сообщают, что в начале текущей недели белорусские истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали свою тренировку над 230-м общевойсковым полигоном.

Но в конце недели зона их учений сместилась к украинской границе.

" На данный момент похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко представил первый белорусский ноутбук. 1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко показал публике ноутбук отечественного производства. По словам президента Белоруссии, он отправил специалистов по всему миру для поиска лучших запчастей для ноутбука белорусского производства. Во время презентации Лукашенко поднял ноутбук и подчеркнул, что это первый компьютер, номер один, полученный от умных людей. Далее белорусский президент назвал содержимое белорусского продукта. Как оказалось в нем немногим более 10% белорусских деталей. После чего он добавил, что со временем компьютер будет состоять на 30% белорусскими компонентами. Сам компьютер был собран на столичном заводе телетехники "Горизонт". А президент Беларуси и дальше расхваливая отечественную технику говорил о чрезвычайном потенциале этого изделия. Студентам он сказал, что мало кто поверит, если возьмет ноутбук в руки, что это устройство белорусского производства.

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