logo

BTC/USD

19791.26

ETH/USD

1535.09

LTC/USD

54.92

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам: подробности

Белорусские военные решили тренироваться у украинской границы

сегодня, 18:57
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

С начала этой недели тренировочная зона белорусской военной авиации значительно двинулась к украинской границе. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Обучение военной авиации в Беларуси начало смещаться к украинским границам: подробности

Обучение военной авиации в Беларуси (фото из открытых источников)

 Специалисты мониторинговой группы сообщают, что в начале текущей недели белорусские истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали свою тренировку над 230-м общевойсковым полигоном.

 Но в конце недели зона их учений сместилась к украинской границе.

" На данный момент похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко представил первый белорусский ноутбук. 1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко показал публике ноутбук отечественного производства. По словам президента Белоруссии, он отправил специалистов по всему миру для поиска лучших запчастей для ноутбука белорусского производства. Во время презентации Лукашенко поднял ноутбук и подчеркнул, что это первый компьютер, номер один, полученный от умных людей. Далее белорусский президент назвал содержимое белорусского продукта. Как оказалось в нем немногим более 10% белорусских деталей. После чего он добавил, что со временем компьютер будет состоять на 30% белорусскими компонентами. Сам компьютер был собран на столичном заводе телетехники "Горизонт". А президент Беларуси и дальше расхваливая отечественную технику говорил о чрезвычайном потенциале этого изделия. Студентам он сказал, что мало кто поверит, если возьмет ноутбук в руки, что это устройство белорусского производства.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Hajun_BY/5342
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!