Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты

Крупнейшее финучреждение Европы Deutsche Bank, с активами на 1,3 триллиона долларов, отказывается обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и чиновников Беларуси. Это одна из санкций, которую ввела Европа против режима Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом в обращении к своим клиентам заявил украинский "OTP Bank", размещающий в Deutsche корреспондентские счета, пишет "Finanz.ru".

Deutsche Bank. Фото: из открытых источников

Трудности с платежами, как в евро, так в долларах в Беларуси возникли после того, как Евросоюз принял решение о санкционном давлении на режим Лукашенко. Санкции против Лукашенко вели за систематическое нарушение прав человека, репрессии и создание миграционного кризиса на границе с Польшей и Литвой.

Также 20 физических и 12 юридических лиц в Беларуси оказались под американскими санкциями. Этих лиц фактически лишили возможности получать визы для въезда в США. Но самый большой санкционный удар Европейский Союз решил нанести "Белоруснефти", "Гродно Азоту", "Белшине" и авиакомпании "Белавиа".

Отметим, проблемы с валютными операциями в Беларуси возникли задолго до того, как было принято решение о новом санкционном ударе ЕС. Впервые проблемы появились еще сентябре этого года. Эксперты это связывают с тем, что уже тогда Deutcsche Bank наложил запрет на корсчета Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Читайте также на портале "Комментарии" – у Александра Лукашенко не дождались, пока ЕС одумается – грозятся ввести мощные зеркальные санкции. При этом в Минске заявили, что они надеются на то, что европейские чиновники проявят благоразумие и откажутся от санкций против экономики Беларуси.





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