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У Лукашенко не дождались, пока ЕС одумается – грозятся ввести мощные санкции

Режим Лукашенко подготовил "жесткий пакет санкций" против Запада

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Министерство иностранных дел Беларуси обнародовало заявление "в связи с принятием ЕС очередного пакета санкций в отношении Беларуси". Белорусские дипломаты призывают европейских чиновников одуматься и пересмотреть свое решение по введению санкций.

У Лукашенко не дождались, пока ЕС одумается – грозятся ввести мощные санкции

Александр Лукашенко. Фото: GETTY IMAGES

Решение Европейского Союза о введении санкций против Беларуси сложно как-то объяснить, найти в этом шаге Запада какое-то рациональное зерно. Чиновники ЕС сделали из Беларуси врага, олицетворение агрессора, хоть при этом и не смогли навести хотя бы одно объяснение агрессивных действий со стороны суверенного государства Беларусь. Удар санкциями выглядит очень лицемерно, особенно, если учесть, что в Европе решили сделать виновным именно Минск в миграционном кризисе на границе с Польшей.

В МИД Беларуси возмущены тем, что европейский страны решили ввести санкции против белорусских компаний и предприятий, которые уж точно не причастны потоку мигрантов, ринувшихся в страны ЕС. 

У Лукашенко считает, что за антибелорусскими санкциями стоит экономика, а, если говорить проще, то желание Запада – устранить конкурентов. В МИД заявили, что есть еще надежда, что западные чиновники одумаются и пересмотрят свои решения.

Отметим, позже у Лукашенко заявили, что терпение Беларуси не безгранично, потому решено ввести зеркальные санкции против ЕС. Через несколько дней Минск пообещал опубликовать весь список санкций.

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Источник: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c800f2b548aeac73.html
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