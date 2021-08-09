«Он все воспринимал, все понимал, что с ним случилось?»: Лукашенко рассказал, что обиделся на Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично обвинил лидера украинцев Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия на территорию Беларуси. Как информирует издание "Комментарии", об этом Лукашенко сказал во время своей пресс-конференции.

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Беларуси

Когда заговорил об Украине, Лукашенко заметно разнервничался, повысил голос и сказал, что все прекрасно понимали, какую позицию он раньше занимал относительно Украины. "Батька" признался, что как мог пытался везде держать нейтралитет и маневрировать и возле Путина, и вокруг Порошенко, а затем и вокруг Зеленского. Далее Лукашенко отметил, что он по-отцовски разговаривал с Зеленским, советовал ему, что надо делать, а от чего лучше отказаться. Казалось, что Зеленский всё воспринимал и понимал, а теперь непонятно, что с ним произошло. Ещё можно понять, допустил Лукашенко, что Зеленский решил сближаться с Западом, поддерживать Запад, но непонятно, зачем он решил подготавливать боевиков на территории своей страны, а потом перебрасывать их в Беларусь. Спецслужбы Белоруссии выяснили, что поставки оружия идут в основном из территории Украины.

По словам Лукашенко, сейчас граница с Украиной на замке, следовательно поставки оружия прекращены. Лукашенко возмутился, что ему до сих пор непонятны манёвры Зеленского, ведь это соседняя страна и люди имеют родственные связи. Также Александр Лукашенко отметил, что закрытие границы с Украиной было вынужденным и пришлось создать трудности украинцам и белорусам, проживающим в приграничных областях.

"Он (Зеленский) через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает", – отметил Лукашенко.

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