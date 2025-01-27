Оппозиция в Беларуси ответила, будет ли звать белорусов на протесты

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Кравцев Сергей
Белорусская оппозиция фактически опускает руки и не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против так называемых выборов, поскольку сейчас за это их будут "стрелять и убивать". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
Протесты в Беларуси. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, эта "спецыяльная выбарчая аперацыя" не имеет ничего общего с выборами. В бюллетени попали только назначенные администрацией кандидаты, поскольку Лукашенко боится повторения масштабных протестов 2020 года.
Вячорка отметил, что большинство беларусов проигнорировали выборы и не пришли на избирательные участки, чтобы не легитимизировать диктатора. По его мнению, Лукашенко это чувствует и понимает, что его власть держится только на поддержке кремлевского правителя Путина.
Советник Тихановской считает, что окно возможностей для возвращения Беларуси к демократии откроется только после победы Украины или мирных переговоров.
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