logo

BTC/USD

99253.31

ETH/USD

3077.95

LTC/USD

110.87

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Выборы в Беларуси: сколько голосов в итоге ЦИК "нарисовала" Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в Беларуси: сколько голосов в итоге ЦИК "нарисовала" Лукашенко

ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко

сегодня, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

Выборы в Беларуси: сколько голосов в итоге ЦИК "нарисовала" Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

Также БЕЛТА сообщило предварительную информацию ЦИК о количестве голосов избирателей, поданных за других кандидатов на пост президента Беларуси и в графе "против всех":

Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;

Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;

Сиранков Сергей Александрович – 3,21%;

Хижняк Александр Николаевич – 1,74%;

против всех – 3,60%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходили так называемые выборы президента.

По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогли проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находились в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.

При этом известно, что в Минске первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия. Как сообщают местные пропагандистские СМИ, одной из первых проголосовала Галина Володько. Она рассказала, что решила отдать свой голос с утра, чтобы успеть на работу.

Также издание "Комментарии" сообщало — Александр Лукашенко, находящийся у власти уже более трех десятилетий, объявляется победителем состоявшихся сегодня очередных президентских выборов. Такие результаты якобы продемонстрировал экзит-пол, о чем сообщает государственное информагентство БелТА.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости