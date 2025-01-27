Выборы в Беларуси: сколько голосов в итоге ЦИК "нарисовала" Лукашенко

Как передает портал "Комментарии", белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.

Также БЕЛТА сообщило предварительную информацию ЦИК о количестве голосов избирателей, поданных за других кандидатов на пост президента Беларуси и в графе "против всех":

Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;

Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;

Сиранков Сергей Александрович – 3,21%;

Хижняк Александр Николаевич – 1,74%;

против всех – 3,60%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в воскресенье, 26 января, в Беларуси проходили так называемые выборы президента.

По данным комиссии, около 6,9 миллиона белорусских избирателей смогли проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 находились в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.

При этом известно, что в Минске первые избиратели пришли на участки сразу после их открытия. Как сообщают местные пропагандистские СМИ, одной из первых проголосовала Галина Володько. Она рассказала, что решила отдать свой голос с утра, чтобы успеть на работу.

Также издание "Комментарии" сообщало — Александр Лукашенко, находящийся у власти уже более трех десятилетий, объявляется победителем состоявшихся сегодня очередных президентских выборов. Такие результаты якобы продемонстрировал экзит-пол, о чем сообщает государственное информагентство БелТА.



