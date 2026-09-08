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"Орешник" подставили под удар: названа роковая ошибка Путина и Лукашенко

Военный эксперт Свитан прокомментировал возможное размещение "Орешника" в Беларуси

8 сентября 2026, 15:16
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Кречмаровская Наталия

Лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия предоставила стране комплекс "Орешник". На днях появилась информация, что подразделение российской ракетной бригады, на вооружении которой находится эта ракета, разместили в Беларуси.

"Орешник" подставили под удар: названа роковая ошибка Путина и Лукашенко

Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему РФ не сможет ударить "Орешником" из Беларуси по Киеву и как быстро можно будет сбить эту ракету.

Эксперт пояснил, что это ракета средней дальности и нет необходимости ставить ее в Беларуси, если она из Капустиного оврага может достать в Британию. Однако он отметил один интересный и положительный для Киева момент.

"С Капустного оврага по Киеву они могут ударить, а из Беларуси по Киеву не ударят. "Орешник" имеет серую или темную зону (по-разному называется). Эта ракета "под себя" не может упасть — она где-то от 700 км и дальше только падает. Подтянув "Орешник" в Беларусь, они обеспечили безопасность Киеву", — убежден Свитан.

По словам эксперта, это действие со стороны России совсем не понятно. Однако отметил, что "Орешник" в Капустином овраге гораздо сложнее "отминусовать", чем в Беларуси.

"Например, система Aegis, пусковые установки которой расположены в Румынии и Польше, до Капустиного оврага на восходящих траекториях "Орешника" по дальности не дойдут — не успеют", — пояснил эксперт.

Однако если ракету будут запускать из Беларуси, то ее можно будет перехватить еще фактически на старте. Эксперт не понимает, зачем размещать ракету поближе к пусковым установкам, которые могут ее перехватить.

"Информация немного не ясна", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко готовит на границе с Украиной.




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Источник: https://www.youtube.com/live/1z0LEvC0VvI
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