"Орешник" подставили под удар: названа роковая ошибка Путина и Лукашенко

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Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Россия предоставила стране комплекс "Орешник". На днях появилась информация, что подразделение российской ракетной бригады, на вооружении которой находится эта ракета, разместили в Беларуси.
Оружие в РФ. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему РФ не сможет ударить "Орешником" из Беларуси по Киеву и как быстро можно будет сбить эту ракету.
Эксперт пояснил, что это ракета средней дальности и нет необходимости ставить ее в Беларуси, если она из Капустиного оврага может достать в Британию. Однако он отметил один интересный и положительный для Киева момент.
По словам эксперта, это действие со стороны России совсем не понятно. Однако отметил, что "Орешник" в Капустином овраге гораздо сложнее "отминусовать", чем в Беларуси.
Однако если ракету будут запускать из Беларуси, то ее можно будет перехватить еще фактически на старте. Эксперт не понимает, зачем размещать ракету поближе к пусковым установкам, которые могут ее перехватить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко готовит на границе с Украиной.