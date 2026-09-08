“Орєшнік” підставили під удар: названо фатальну помилку Путіна та Лукашенка

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Росія надала країні комплекс “Орєшнік”. Днями з'явилася інформація, що підрозділ російської ракетної бригади, на озброєнні якої є ця ракета, розмістили в Білорусі.

Зброя в РФ. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, чому РФ не зможе ударити “Орєшніком” з Білорусі по Києву та як швидко можна буде збити цю ракету.

Експерт пояснив, що це ракета середньої дальності і нема потреби ставити її у Білорусі, якщо вона з Капустиного яру може дістати до Британії. Однак він вказав на один цікавий та позитивний для Києва момент.

"З Капустяного яру по Києву вони можуть вдарити, а з Білорусі по Києву не вдарять. “Орєшнік” має сіру або темну зону (по-різному називається). Ця ракета "під себе" не може впасти — вона десь від 700 км і далі тільки падає. Підтягнувши “Орєшнік” до Білорусі, вони забезпечили безпеку Києву", — переконаний Світан.

За словами експерта, ця дія з боку Росії зовсім не зрозуміла. Однак зауважив, що “Орєшнік” в Капустиному яру набагато складніше “відмінусувати”, ніж в Білорусі.

"Наприклад система Aegis, пускові установки якої розташовані в Румунії та Польщі, до Капустиного яру на висхідних траєкторіях "Орєшніка" по дальності не дійдуть — не встигнуть", — пояснив експерт.

Однак, якщо ракету запускатимуть із Білорусі, то її можна буде перехопити ще фактично на старті. Експерт не розуміє, навіщо розміщувати ракету ближче до пускових установок, які можуть її перехопити.

"Інформація трохи не зрозуміла”, — підсумував Світан.

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