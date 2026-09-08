“Орєшнік” підставили під удар: названо фатальну помилку Путіна та Лукашенка

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Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Росія надала країні комплекс “Орєшнік”. Днями з'явилася інформація, що підрозділ російської ракетної бригади, на озброєнні якої є ця ракета, розмістили в Білорусі.
Зброя в РФ. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, чому РФ не зможе ударити “Орєшніком” з Білорусі по Києву та як швидко можна буде збити цю ракету.
Експерт пояснив, що це ракета середньої дальності і нема потреби ставити її у Білорусі, якщо вона з Капустиного яру може дістати до Британії. Однак він вказав на один цікавий та позитивний для Києва момент.
За словами експерта, ця дія з боку Росії зовсім не зрозуміла. Однак зауважив, що “Орєшнік” в Капустиному яру набагато складніше “відмінусувати”, ніж в Білорусі.
Однак, якщо ракету запускатимуть із Білорусі, то її можна буде перехопити ще фактично на старті. Експерт не розуміє, навіщо розміщувати ракету ближче до пускових установок, які можуть її перехопити.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко готує на кордоні з Україною.