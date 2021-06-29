В Брюсселе высказали сожаление о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство". Оно было принято вскоре после усиления санкций против белорусских властей и ряда сегментов экономики. Как могут события развиваться дальше и кто может пострадать от подобных решений? Об этом порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Отказ Беларуси от "Восточного партнерства": риски и последствия - фото из открытых источников

Насколько опрометчивым было решение о жестких санкциях со стороны ЕС?

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что достаточно жесткая санкционная политика ЕС в отношении Беларуси вызвала ответную реакцию, подсказанную и выгодную Российской Федерации.

"Напомню, что проект "Восточное партнерство" был инициирован еще в 2008 году с целью постепенной интеграции (экономической, энергетической, социальной, культурной, политической) шести стран бывшего СССР, включая Беларусь. Для президента Лукашенко участие в ВП означало возможность мягко "торговаться" с Путиным, при этом выстраивая дружеские отношения с ЕС и, демонстрируя лояльность европейским ценностям, получать бонусы еще и оттуда. С самого начала проекта Россия была им обеспокоена, видя в нем угрозу своему геополитическому влиянию в регионе, — подчеркивает политолог. — Потребовалось долгих 13 лет, чтобы прекратить членство Беларуси. Возникает вопрос, насколько опрометчивым было решение о жестких санкциях со стороны ЕС?"

Анна Малкина акцентирует, что многочисленные научные исследования об эффективности экономических и политических санкций говорят о том, что они далеко не всегда дают ожидаемый эффект. А если и дают, то только в долгосрочной перспективе.

"Например, санкции против РФ, инициированные странами ЕС и США ещё в 2014 году, до сих пор не привели ни к чему. Крым аннексирован, часть Донбасса оккупирована, "Северный поток-2" достраивается, торговля ведётся, дипломаты и главы государств общаются, выстраивая взаимовыгодные отношения. Поэтому такой шаг со стороны ЕС лишь подтолкнул Беларусь в объятия РФ, фактически не оставив шанса на альтернативное решение", — резюмирует Анна Малкина.

Рвать такие связи – себе дороже

Политолог Андрей Окара напоминает, что в российском контексте есть такое словосочетание "бомбить Воронеж". Суть – когда санкции принимают как бы против Запада, а страдает сам народ страны, вводящей санкции. Ответ Лукашенко на европейские санкции выдержан в подобном стиле, считает эксперт.

"Если применить эту фразу к Беларуси, то Лукашенко действует в стиле "бомбить Гомель". ВП — это проект ЕС, направленный на укрепление отношения со странами, которые пока не являются членами Евросоюза, но в перспективе могут такими стать. В этом формате речь идет о приграничном сотрудничестве, помощи студентам, других важных вещах, приятных бонусах. Рвать такие связи – себе дороже. Впрочем, режим Лукашенко и до этого решения прервал практически все отношения с ЕС. Так что нынешнее решение — скорее политический жест, который не приведет к существенным изменениям", — считает Андрей Окара.

Он подчеркивает, что политика Запада в отношение Беларуси после того, как Лукашенко стал самопровозглашенным президентом, после жестких разгонов митингов протеста, после принудительной посадки самолета с целью снять с борта оппозиционера Протасевича, направлена не против белорусского народа, а против нынешнего режима. То есть, имеет антилукашенковскую природу. Но волей-неволей, под удар попадают все.

"Похоже, сложился определенный консенсус на коллективном Западе: свержение режима Лукашенко возможно лишь при одном условии – когда у властей не будет денег на карателей, на силовиков. Потому все санкции — лишь для того, чтобы силовая система получала меньше финансирование. Но пока денег на силовиков хватает (Россия помогает), так что режиму ничего не страшно. Нет внутриэлитного заговора, массового перехода силовиков на сторону к народу. Количество людей, выходящих на митинги, не имеет значение. Лукашенко уже ничего не боится, разве что потерять финансирование со стороны РФ", — поясняет политолог.

По его словам, секторальные санкции против белорусской экономики оказались куда болезненнее, чем аналогичные против РФ. Ведь в Беларуси экономика – куда слабее и меньше, чем у России.

"Но это санкции фактически против российской экономики, т.к. Кремль вынужден будет финансировать Лукашенко до его последнего вздоха, — подчеркивает Андрей Окара. – По разным оценкам, около 0,5 млрд долл в месяц из РФ направляется в Беларусь. Будет ли аншлюс или аннексия Россией Беларуси? Скорее нет, чем да. По крайней мере, в ближайшие два месяца. А накануне выборов в Госдуму РФ и российско-белорусских военных учений (и то, и другое намечено на сентябрь) — возможно всё".

Ранее портал "Комментарии" писал, почему из-за европейских санкций в Беларуси могут ввести военное положение.





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