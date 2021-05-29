Пассажир рейса Ryanair рассказал, что творилось на борту посаженного в Беларуси самолета

Резкий поворот в воздухе и внезапное объявление о посадке в Минске – пассажир рейса Ryanair рассказал, что творилось на борту внезапно посаженного в Беларуси самолета. Пассажирам сказали, что посадка из-за "мер безопасности". Об этом пассажир рейса Афины-Вильнюс рассказал в "Свободе слова Савика Шустера".

Ryanair (фото из открытых источников)

Поначалу люди думали, что что-то случилось в аэропорту Вильнюса, а вот про якобы бомбу пассажирам не сказали ни слова. Более того, все проверки пассажиров проводились непосредственно возле самолета, людей не отводили на безопасную дистанцию.

Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что против того, чтобы называть Лукашенко прижившимся ранее "званием".

"Никакой он нам не батька", — сказал Павел Латушко.

Оппозиция Беларуси призывает весь цивилизованный мир объединиться против диктатора, подчеркнул Павел Латушко.

Напомним, с амопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на запрет авиаперелетов в страны Европы, который крайне негативно отразился на государственной авиакомпании "Белавиа". Стенограмма разговора Путина и Лукашенко обнародована на официальном сайте Кремля.

Трудовой коллектив "Белавиа" наказали незаслуженно, уверен Лукашенко. Он заявил, что имеет "некоторые документы", которые готов показать Путину. Якобы они доказывают, что страны Запада пытаются "раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года". Путин в свою очередь напомнил ситуацию с самолетом президента Боливии — "в свое время посадили, президента вывели из самолёта — и ничего, тишина".

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