Почему из-за европейских санкций в Беларуси могут ввести военное положение

Самопровозглашённый президент Республики Белорусь Александр Лукашенко в провокационной и оскорбительной манере отреагировал на санкции Евросоюза против его страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Так называемый глава Белоруси обозвал европейских политиков мерзавцами и сказал, что намерен показать им их же бессилие.

"Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем", — заявил самопровозглашённый президент Белоруси.

Также Лукашенко заявил, что никакого проседания ни на одном предприятии Беларуси быть не должно, ведь государство было готово к такому повороту событий.

"Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит", — добавил политик.

При этом так называемый гарант допустил введение военного положения, чтобы избежать спада в экономике из-за усиления западных санкций.

Напомним, что 24 июня Европейский Союз ввел секторальные санкции против Белоруси. Европейские парламентарии заявили, что введенные санкции ограничат режиму Лукашенко доступ к европейским финансовым рынкам, а также значительно уменьшат экспорт товаров белорусской промышленности. Детали ищите в нашем материале.

Также 16 июня послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Послы ЕС одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси.

Кроме того, Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, в Олимпийских играх в Токио.

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