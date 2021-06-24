Почему из-за европейских санкций в Беларуси могут ввести военное положение

BTC/USD
34219.25
ETH/USD
1974.32
LTC/USD
134.20
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Самопровозглашённый президент Республики Белорусь Александр Лукашенко в провокационной и оскорбительной манере отреагировал на санкции Евросоюза против его страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
Так называемый глава Белоруси обозвал европейских политиков мерзавцами и сказал, что намерен показать им их же бессилие.
Также Лукашенко заявил, что никакого проседания ни на одном предприятии Беларуси быть не должно, ведь государство было готово к такому повороту событий.
При этом так называемый гарант допустил введение военного положения, чтобы избежать спада в экономике из-за усиления западных санкций.
Напомним, что 24 июня Европейский Союз ввел секторальные санкции против Белоруси. Европейские парламентарии заявили, что введенные санкции ограничат режиму Лукашенко доступ к европейским финансовым рынкам, а также значительно уменьшат экспорт товаров белорусской промышленности. Детали ищите в нашем материале.
Также 16 июня послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Послы ЕС одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси.
Кроме того, Европейский парламент призывает отказать Беларуси в финансовой поддержке и советует государствам отстранить белорусов от участия в любых международных мероприятиях, в частности, в Олимпийских играх в Токио.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости