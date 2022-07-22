Почему Лукашенко хочет, чтобы война побыстрее закончилась – зачем уговаривает Украину

Самопровозглашенный правитель Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил в интервью AFP, что Россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны". Он также настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями Москвы. Какие выводы можно сделать из заявлений Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко надеется, что скорое окончание войны в Украине снимет и вопрос участие в ней РБ

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Лукашенко на самом деле заинтересован, чтобы российско-украинская война, для которой используется и часть территории Беларуси (пуски российских ракет, заход российских войск в феврале) закончилась быстрее. Потому что его дожимает Путин.

"В обмен на помощь, которую Россия выделяет Беларуси в это кризисное время (РБ под санкциями, крупные предприятия останавливаются, деньги может дать только РФ), Кремль требует, чтобы белорусская армия вступила в полноценную войну против Украины. Оттянув тем самым еще больше украинских военнослужащих на границу с севера", – поясняет эксперт.

Однако, продолжает он, Лукашенко прекрасно понимает, что если отправить свою не имеющую боевого опыта армию в Украину, то, во-первых, этой армии не станет, а, во-вторых, часть белорусов, в том числе воюющих за нашу страну, вернуться в РБ и просто снесут самого диктатора.

"Высшее военно-политическое руководство Украины уже предупредило – если белорусы попытаются пойти в наступление, ничего не будет сдерживать нас от высокоточных ударов по территории РБ. Прежде всего – военным, критической инфраструктуры, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Так что Лукашенко, действительно, оказался в очень сложной ситуации. И надеется, что скорое окончание войны снимет и вопрос участие в ней РБ, а также – что будут сняты хотя бы некоторые санкции".

Ни Европа, к которой апеллирует Лукашенко, ни тем более Беларусь, не уговорят Украину сдаться

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова называет Лукашенко маленьким диктатором, которому очень хочется стать большим. Но – страшно.

Поэтому он пытается играть роль такого себе Кота Леопольда из мультика. Мол, давайте жить дружно, давайте жить мирно, давайте забудем, что я предоставил территорию Беларуси, ее военные базы, аэродромы для российского наступления на Украину. Давайте не вспоминать, что российские ракеты летели (и летят) по Украине, в том числе, с территории РБ. Пусть уже Киев и Москва помирятся – и всё будет, как раньше", – поясняет эксперт логику заявлений Лукашенко.

Но как было – уже не будет, акцентирует Татьяна Лупова. По ее словам, Лукашенко наравне с Путиным придется отвечать за агрессию против Украины. За то, что он потворствовал российскому наступлению с территории РБ на Киевскую, Черниговскую область. Что и он приложил руку к трагедии, которая случилась в Буче, в Ирпене, в Гостомеле…

"Ни Европа, к которой апеллирует Лукашенко, ни тем более Беларусь, не уговорят Украину сдаться. Мы никогда не пойдем на условия Москвы. И пугания ядерной кнопкой тут не сработают, – уверена Татьяна Лупова. – Думаю, Лукашенко это осознаёт. Однако делает подобные заявления, чтобы показать, будто может как-то влиять на развитие событий. Но – нет, не влияет. Как и не способен создать иллюзию того, что он за мир. Он – исключительно за собственную шкуру".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин думает над двумя путями аннексии в Украине: эксперты рассказали, чего на самом деле боится Кремль.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!