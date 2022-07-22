Почему Лукашенко хочет, чтобы война побыстрее закончилась – зачем уговаривает Украину

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный правитель Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил в интервью AFP, что Россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны". Он также настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями Москвы. Какие выводы можно сделать из заявлений Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Лукашенко на самом деле заинтересован, чтобы российско-украинская война, для которой используется и часть территории Беларуси (пуски российских ракет, заход российских войск в феврале) закончилась быстрее. Потому что его дожимает Путин.
Однако, продолжает он, Лукашенко прекрасно понимает, что если отправить свою не имеющую боевого опыта армию в Украину, то, во-первых, этой армии не станет, а, во-вторых, часть белорусов, в том числе воюющих за нашу страну, вернуться в РБ и просто снесут самого диктатора.
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова называет Лукашенко маленьким диктатором, которому очень хочется стать большим. Но – страшно.
Поэтому он пытается играть роль такого себе Кота Леопольда из мультика. Мол, давайте жить дружно, давайте жить мирно, давайте забудем, что я предоставил территорию Беларуси, ее военные базы, аэродромы для российского наступления на Украину. Давайте не вспоминать, что российские ракеты летели (и летят) по Украине, в том числе, с территории РБ. Пусть уже Киев и Москва помирятся – и всё будет, как раньше", – поясняет эксперт логику заявлений Лукашенко.
Но как было – уже не будет, акцентирует Татьяна Лупова. По ее словам, Лукашенко наравне с Путиным придется отвечать за агрессию против Украины. За то, что он потворствовал российскому наступлению с территории РБ на Киевскую, Черниговскую область. Что и он приложил руку к трагедии, которая случилась в Буче, в Ирпене, в Гостомеле…
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