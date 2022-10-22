Почему, несмотря на все угрозы, риск вторжения с Беларуси минимальный – что сдерживает Лукашенко

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко уверяет, что Минск не готовится к вступлению в войну. При этом в РБ в который раз (с конца апреля) продлили военные учения – теперь до 29 октября. Как можно оценить позицию Беларуси на данном этапе российско-украинской войны? Есть ли риск повторного вторжения со стороны РБ в Украину (как чисто российских, так и смешанных войск)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Если вторжение теоретически может когда-то произойти, это случится без участия белорусских военных

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Есть сообщения Главного управления разведки Минобороны Украины, что перекидываемые в Беларусь российские мобилизованные повышают уровень угрозы возможно повторного вторжения. Но я думаю, что даже если оно теоретически может когда-то произойти, это случится без участия белорусских военных".

Пока же, отмечает эксперт, РБ предоставляет полигоны своей страны для обучения россиян (потому что в РФ недостаточно таких полигонов для той мобилизационной кампанию, которую развернул Кремль). Плюс – страна-агрессор имеет возможность атаковать Украину со стороны Беларуси ракетами и дронами.

"Прямое же вовлечение вооруженных сил РБ в войну пока маловероятно", – считает Татьяна Попова.

Лукашенко привык держать нос по ветру

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что за всю историю нахождения Лукашенко у власти в РБ (бессменный правитель уже три десятка лет), он всегда исповедовал политику – и нашим, и вашим. С определенным креном в сторону РФ.

"Поэтому и участие Беларуси в войне с Украиной не явное. Без прямого вовлечения вооруженных сил и внутренних войск РБ в боестолкновения с ВСУ. Но зато происходит постоянное использование россиянами белорусских аэродромов, баз, территорий, вооружения для ударов по нашей страны. Всё это говорит о том, что Беларусь принимает участие в войне против Украины", – считает эксперт.

По его словам, хоть существует риск, что Путин заставит Лукашенко бросить против нас и белорусские вооруженные силы, на данный момент вероятность этого невелика.

"Самопровозглашенный президент РБ привык держать нос по ветру. И видя, как Россия слабеет на фоне войны, будет до последнего сопротивляться прямому вовлечению белорусской армии в конфликт, – прогнозирует Влад Волошин. – Что касается создания совместной группировки войск РФ и РБ – это, как и продолжающиеся уже полгода учения у белорусско-украинских границ (в рамках которых отрабатываются, в том числе, элементы вторжения в нашу страну), направлено, прежде всего, на удержание в том районе значительных сил ВСУ. Которые мы могли бы использовать на фронте".

Провокации россиян со стороны РБ возможны в целях "прикрытия" возможного обострения на Юге

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, вероятность полномасштабного именно белорусского вторжения – достаточно низкая.

"Во-первых, за это время нам удалось выстроить хорошую инженерную линию обороны. Во-вторых, там всё очень хорошо заминировано. В-третьих, на тех рубежах стоит "не паркетная", а самая настоящая территориальная оборона ВСУ – профессионалы и мотивированные бойцы", – поясняет эксперт.

Что можно ожидать, считает он, так это возможного захода наемников из РФ с целью отвлечения наших вооруженных сил с других направлений.

"Стоит ожидать также возможных авиационных и ракетных обстрелов критической инфраструктуры западного региона с целью нанесения ущерба перемещенным предприятиям и разрыва логистических цепочек поставок. Кроме того, провокации россиян со стороны РБ возможны в целях "прикрытия" возможного обострения на Юге, – отмечает Михаил Чаплыга. – РБ служит базой для нанесения ударов по Украине и источником некоторых вооружений для РФ. При этом, Лукашенко понимает, что психологически белорусы не готовы к войне с украинцами, а значит это чревато переносом боевых действий на территорию РБ и революцией со сменой правящего режима".

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