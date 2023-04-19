Почему Украина все еще сохраняет дипотношения с Беларусью – что может измениться в будущем

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций из-за встречи самопровозглашенного президента РБ Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным. Почему Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, ставшей, по сути, российским вассалом? Какими видите украино-белорусские отношения в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Если бы не Россия, белорусы давно смели бы Лукашенко

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что Украина абсолютно верно делает, не разрывая дипотношения с Беларусью, как это сделала с РФ 24 февраля 2022-го, когда началось широкомасштабное нападение россиян на нашу страну.

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"Любой диалог – лучше его отсутствия. Всегда есть вопросы, которые важно обсудить, позиции, которые важно донести (хотя бы формально). К тому же, войны у нас официально нет даже между Украиной и РФ. Военное положение есть, мобилизация есть, ограничения есть, газ до сих пор качается, – отмечает эксперт. – Что касается будущих отношений Киева и Минска, считаю, они улучшаться после нашей победы над Россией".

По словам Андрея Еременко, Беларусь фактически оккупирована РФ. И, в отличие от граждан последней, поддерживающих то, что они называют "спецоперацией", белорусы в подавляющем числе имеют антивоенные настроения. И точно не поддерживают в этом смысле лукашенковский режим, сумевший удержаться в 2020-м лишь благодаря силовикам и поддержке Кремля.

по российскому самолету-разведчику А-50 в Мачулищах, неподалеку от Минска, тоже, по некоторым данным, дело рук белорусского сопротивления. Немало граждан РБ воюет в Украине против россиян. Это всё в будущем поможет нам наладить отношения после того, как с наших земель удастся изгнать оккупантов. Как только рухнет путинский режим (а он непременно рухнет, вопрос лишь – как быстро, в зависимости от успехов украинского контрнаступления), рухнет и лукашенковский (или же резко сменит риторику, рассказывая, как страдал под гнетом Кремля и пытался не дать втянуть РБ в войну). Но это не отменит вины белорусских политиков, чиновников, военных, которые помогали российской агрессии. Им точно придется держать ответ перед судом". "Если бы не Россия, белорусы давно смели бы Лукашенко, – уверен эксперт. – Потому не нужно путать лукашенковский режим (подконтрольный Москве) и белорусский народ. Те же белорусские партизаны устроили настоящую "рельсовую войну", мешая продвижению российских сил и средств по территории РБ. Да и недавний удар дроном

В любом случае, констатирует Андрей Еременко, после нашей неминуемой победы над Россией, отношения между Киевом и Минском (где вряд ли останется править Лукашенко) наладятся.

"Пока не совсем понятно, какие будут у Украины отношения с тем, что останется от РФ, – отмечает эксперт. – Ну, та же гипотетическая Белгородская народная республика вполне может стать союзным нам государством".

После ухода Лукашенко отношения между Украиной и Беларусью нормализуются

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов поделился таким комментарием:

"Сам факт встречи Лукашенко с Пушилиным – это посмешище. Потому что первый всё же считает себя президентом независимого государства (к чему есть вопросы), а Пушилин – просто никто, гауляйтер на временно оккупированной территории, не признанный никем, кроме РФ и ее вассалов. Как не признана и т.н. "ДНР". Даже Беларусью (по крайней мере, де-юре). Так что с тем же успехом Лукашенко мог встретиться с каким-то бомжом из Минска. Но, вероятно, лукашенковская встреча с Пушилиным состоялась по просьбе Кремля".

С нашей точки зрения, продолжает политолог, всё выглядит так, что человек, который незаконно занимает пост президента РБ, встретился с человеком, являющимся, по украинским меркам, преступником, предателем.

"Что касается дипотношений с РБ, то мы их сохраняем по той причине, что Лукашенко – не вечен. Его уход от власти – вопрос времени, причем недалекого. После этого (напрямую связанного с нашей грядущей победой над РФ) отношения между Украиной и Беларусью нормализуются, – уверен Кирилл Сазонов. – Надеюсь, при новой власти РБ будет нашим союзником, а не российским".

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