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Главная Новости Мир Беларусь "Под оккупацией Запада": на белорусском ТВ прозвучали призывы "освободить Украину" — подробности (ВИДЕО)
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"Под оккупацией Запада": на белорусском ТВ прозвучали призывы "освободить Украину" — подробности (ВИДЕО)

Белорусские эксперты заявили, что в Украине нет президента и парламента, а есть лишь бургомистр, назначенный США

9 июня 2021, 13:13
Автор:

Вечканова Елена

Телевидение Беларуси стремится пробить пропагандистское дно вслед за своими российскими коллегами. Об этом свидетельствуют недавние высказывания местных экспертов о ситуации в Украине, которые прозвучали на днях в эфире белорусского телеканала "СТВ".

"Под оккупацией Запада": на белорусском ТВ прозвучали призывы "освободить Украину" — подробности (ВИДЕО)

Виктор Саевич (крайний слева) во время эфира на белорусском ТВ. Скрин из видео

Во время записи программы "Постскриптум" одному из приглашенных гостей предложили порассуждать о происходящем в соседней стране. Благодаря этому ТВ-картинка на некоторое время превратилась в полное отображение пророссийских нарративов.

Так, по словам якобы магистра политических наук Виктора Саевича, украинское государство сегодня не является независимым, ведь его оккупировали западные страны. При этом "эксперт" утверждает, что оккупированные Россией регионы Донбасса (выражаясь, разумеется, не так — ред.) — единственная украинская территория, которая не находится под "гнетом Запада".

Также во время своего выступления Саевич заявил, что президент и парламент в Украине отсутствует. Вместо этого якобы страной руководит "назначенный США бургомистр". При этом "эксперт" добавил, что, вероятно, к "выбору" лидера могли также "приложить руку" и в Евросоюзе.

Помимо прочих весьма скандальных высказываний, Виктор Саевич решил еще и призвать белорусов к открытой агрессии против Украины с нарушением её суверенитета.

"Если мы любим и уважаем братский народ, живущий на Украине, то мы должны освободить Украину", — считает "эксперт".

Стоит заметить, что некоторые из других присутствующих гостей программы попробовали возразить слишком радикальному Саевичу. Так, ему сказали, что Беларусь традиционно чтит суверенитет других стран, и с любыми проблемами Украина должна разобраться сама, т.к. это "её внутреннее дело".

Несмотря на это, Саевич остался при своем мнении, подчеркнуто называя украинскую власть (признанную мировыми правительствами, в отличие от режима Лукашенко — ред.) "оккупационным режимом". Впрочем, резюмируя свое выступление, "эксперт" добавил, что необходимость якобы "спасать Украину" не значит, что белорусская армия вместе с российской в прямом смысле бросится освобождать нашу страну. Для этого, считает Саевич, существует "тысяча других методов".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что одна из известных российских телеведущих, известных своей антиукраинской пропагандой, пострадала во время прямого эфира. Как с этим связана Украину, можно узнать в нашем материале (и посмотреть видео тоже).

Также на портале вы можете прочесть, как Александр Лукашенко пытается подготовить Беларусь к вероятной войне.


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Источник: https://t.me/prportalukraine/7527
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comments

Обусуждения

Сергій

9 июня 2021, 12:36

Гівнюк кремлівський...!

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