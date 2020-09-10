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Главная Новости Мир Беларусь Подарок от россиян: Лукашенко вручили карту Беларуси в составе России
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Подарок от россиян: Лукашенко вручили карту Беларуси в составе России

По словам российского дипломата , этот подарок – еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси

сегодня, 17:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Александру Лукашенко подарили копии карт губерний Российской империи 19-го века, на которых Беларусь входит в состав государства. Об этом пишет белорусское информагенство "Белта".

Подарок от россиян: Лукашенко вручили карту Беларуси в составе России

Источник: rg.ru

Такой подарок на день рождения лидеру государства сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Карты напечатаны в книге 1866 года выпуска. В них Витебская, Минская и Могилевская губернии состоят в Империи России.

По словам Мезенцева, этот подарок – еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси.

"Это и ответ тем, кто думает по-другому!" - дополнил дипломат.

Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что во время переговоров Минск и Кремль значительно продвинулись в решении проблем отношений обеих стран.  

"Мы работаем над развитием отношений. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с Президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - отметил глава Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко убежден, что вместе с белорусской армией российская сможет отразить агрессию в западном направлении.


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