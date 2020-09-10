Подарок от россиян: Лукашенко вручили карту Беларуси в составе России

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Дмитрий Симоненко
Александру Лукашенко подарили копии карт губерний Российской
империи 19-го века, на которых Беларусь входит в состав государства. Об этом пишет
белорусское информагенство "Белта".
Источник: rg.ru
Такой подарок на день рождения лидеру государства сделал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Карты напечатаны в
книге 1866 года выпуска. В них Витебская, Минская и Могилевская губернии состоят
в Империи России.
По словам Мезенцева, этот подарок – еще одно подтверждение
справедливости границ Беларуси.
"Это и ответ тем, кто думает по-другому!" - дополнил
дипломат.
Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что во время переговоров Минск и Кремль значительно продвинулись в решении проблем отношений обеих стран.
"Мы работаем над развитием отношений. Конечно, в ближайшее
время мы встретимся с Президентом России и, наверное, поставим жирную точку в
реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно,
еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество,
появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - отметил глава
Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко
убежден, что вместе с белорусской армией российская сможет отразить агрессию в
западном направлении.
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