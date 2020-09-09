Лукашенко заявил о создании единой беларусско-российской армии

У России и Беларуси – единая армия, которая может помочь странам в борьбе против Запада. Об этом российским журналистам заявил непризнанный многими государствами и своим же народом президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия", – сказал он.

Лукашенко заверил что это прописано в договорах о коллективной безопасности и Союзном государстве.

"Российская группировка, она тоже прописана по плану, нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию в западном направлении", – сказал он об этих документах.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, зачем он появился на публике с автоматом в руках. Тогда, 23 августа, непризнанный многими лидер республики облетел на вертолете центр Минска и вышел у Дворца Независимости с оружием.

Также мы писали, что выпады президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины становятся всё жёстче (о якобы вмешательстве во внутренние дела "его" страны, о якобы "экстремистах" из Украины на протестах в Беларуси и прочее). К тому же он обвиняет Запад в фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального. О чём это говорит, к чему может привести и как следует действовать Украине - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.







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