Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Есть ли угроза прорыва

Как подчеркнул Андрей Демченко, Украина должна быть готова к любому развитию событий, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне.

Граница с Беларусью

"Поэтому мы укрепляем в инженерном отношении линию границы, и в фортификационном отношении — приграничье, чтобы все составляющие сил обороны имели все возможности для противодействия любым угрозам, которые могут повторно возникнуть",

– подчеркнул Демченко.

По его словам, на данный момент у России на территории Беларуси нет достаточно сил для того, чтобы совершить какое-то повторное вторжение. Демченко напомнил, что ранее страна-агрессор содержала там 10-12 тысяч личного состава на учениях, но в дальнейшем их выводили. При этом, как добавил спикер пограничников, в рамках ротации новые военные заведены не были.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что на вооружение его армии поступило два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". Также на территории страны размещается и тактическое ядерное оружие.

"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника",

– констатировал Лукашенко, добавив, что Беларусь "есть все необходимое, чтобы защитить себя".

Кроме того, Лукашенко сообщил, что Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. По его информации, на вооружение армии вроде бы поставлены новейшие образцы белорусского РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 км.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных эксперты, на территории Беларуси действительно нет необходимого количества российских военных для повторного вторжения в Украину. Кроме того, по их словам, неизвестно, смог ли бы российский диктатор Владимир Путин уговорить Лукашенко дать его армию для войны в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что у Лукашенко понимают , что в случае вступления в войну против Украины белорусская армия может поддержать массовые акции протеста.