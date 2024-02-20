logo

BTC/USD

52817.02

ETH/USD

2997.68

LTC/USD

70.94

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Есть ли угроза прорыва
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Есть ли угроза прорыва

Ситуация на границе с Беларусью сейчас полностью контролируема, как и раньше, об этом в эфире «Общественного радио» сказал спикер пограничников Андрей Демченко. Хотя он признал, что направление все же угрожающее

сегодня, 13:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как подчеркнул Андрей Демченко, Украина должна быть готова к любому развитию событий, ведь Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне.

Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Есть ли угроза прорыва

Граница с Беларусью

"Поэтому мы укрепляем в инженерном отношении линию границы, и в фортификационном отношении — приграничье, чтобы все составляющие сил обороны имели все возможности для противодействия любым угрозам, которые могут повторно возникнуть",
– подчеркнул Демченко.

По его словам, на данный момент у России на территории Беларуси нет достаточно сил для того, чтобы совершить какое-то повторное вторжение. Демченко напомнил, что ранее страна-агрессор содержала там 10-12 тысяч личного состава на учениях, но в дальнейшем их выводили. При этом, как добавил спикер пограничников, в рамках ротации новые военные заведены не были.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что на вооружение его армии поступило два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". Также на территории страны размещается и тактическое ядерное оружие.

"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника",
– констатировал Лукашенко, добавив, что Беларусь "есть все необходимое, чтобы защитить себя".

Кроме того, Лукашенко сообщил, что Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. По его информации, на вооружение армии вроде бы поставлены новейшие образцы белорусского РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 км.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных эксперты, на территории Беларуси действительно нет необходимого количества российских военных для повторного вторжения в Украину. Кроме того, по их словам, неизвестно, смог ли бы российский диктатор Владимир Путин уговорить Лукашенко дать его армию для войны в Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что у Лукашенко понимают , что в случае вступления в войну против Украины белорусская армия может поддержать массовые акции протеста.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.radio/news/2024/02/20/rf-ne-maie-v-bilorusi-dostatnikh-syl-shchob-zdiysnyty-povtorne-vtorhnennia-prykordonnyky
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости