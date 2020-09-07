kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10092.58

ETH/USD

339.35

LTC/USD

47.38

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь Похищение Колесниковой в Беларуси: появилось видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Похищение Колесниковой в Беларуси: появилось видео

Момент похищения лидера оппозиции в Беларуси попал на видео

сегодня, 16:19
Автор:

Таисия Ерохина

Появилось видео якобы похищения в центре Минска Марии Колесниковой. Его опубликовал Координационный совет белорусской оппозиции.

Так, кадры были сняты на авторегистратор проезжавшей мимо машины. Можно увидеть, как неизвестные сажают Колесникову в темный микроавтобус, после чего скрываются в неизвестном направлении.

Похищение Колесниковой в Беларуси: появилось видео

Напомним, члена Координационного совета Марию Колесникову сегодня утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Одна из очевидцев событий рассказала, что происшествие случилось около 10.05. В МВД Беларуси уже заявили, что какой-либо информацией об исчезновении Колесниковой не владеют.

Ранее сообщалось, что представитель координационного совета Мария Колесникова назвала одно из заявлений Александра Лукашенко "попыткой манипуляции и обмана". Так в штабе Светланы Тихановской отреагировали на критику со стороны действующего президента Беларуси, которому не понравилась "программа оппозиции".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!