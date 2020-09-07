Похищение Колесниковой в Беларуси: появилось видео

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Таисия Ерохина
Появилось видео якобы похищения в центре Минска Марии Колесниковой. Его опубликовал Координационный совет белорусской оппозиции.
Так, кадры были сняты на авторегистратор проезжавшей мимо машины. Можно увидеть, как неизвестные сажают Колесникову в темный микроавтобус, после чего скрываются в неизвестном направлении.
Напомним, члена
Координационного совета Марию Колесникову сегодня утром возле Национального
художественного музея неизвестные
люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в
неизвестном направлении. Одна из очевидцев событий рассказала, что происшествие
случилось около 10.05. В МВД Беларуси уже заявили, что какой-либо информацией
об исчезновении Колесниковой не владеют.
Ранее сообщалось,
что представитель координационного совета Мария Колесникова назвала одно из
заявлений Александра Лукашенко "попыткой
манипуляции и обмана". Так в штабе Светланы Тихановской отреагировали
на критику со стороны действующего президента Беларуси, которому не понравилась
"программа оппозиции".
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