Похищение Колесниковой в Беларуси: появилось видео

Появилось видео якобы похищения в центре Минска Марии Колесниковой. Его опубликовал Координационный совет белорусской оппозиции.

Так, кадры были сняты на авторегистратор проезжавшей мимо машины. Можно увидеть, как неизвестные сажают Колесникову в темный микроавтобус, после чего скрываются в неизвестном направлении.

Напомним, члена Координационного совета Марию Колесникову сегодня утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Одна из очевидцев событий рассказала, что происшествие случилось около 10.05. В МВД Беларуси уже заявили, что какой-либо информацией об исчезновении Колесниковой не владеют.

Ранее сообщалось, что представитель координационного совета Мария Колесникова назвала одно из заявлений Александра Лукашенко "попыткой манипуляции и обмана". Так в штабе Светланы Тихановской отреагировали на критику со стороны действующего президента Беларуси, которому не понравилась "программа оппозиции".

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