Похвалил бороду: Лукашенко после ссоры принялся мириться с Арменией

После того, как недавно Пашинян подверг критике поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. А Белоруссия чуть не отозвала посла Еревану. Лукашенко взялся раздавать комплименты Пашиняну на очередной встрече во время саммита ЕАЭС, чтобы как-то наладить диалог. Видео, где Лукашенко раздает комплименты премьеру Армении, публикуют российские пропагандисты.

"Вы не только сбрили бороду, но и приболели немного. Мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне по крайней мере, члена нашего Союза", — Лукашенко сделал комплимент обновленному имиджу Пашиняна.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Но похоже, что это не очень помогло, потому что Пашинян со своей стороны заявил, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск, примет участие дистанционно.

Напомним, что министерство иностранных дел Беларуси заявило, что отзовет посла в Армении после того, как премьер этой страны Никол Пашинян раскритиковал поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ.

Отмечается, что 13 июня представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что посла в Ереване Александра Конюка отозвали в Минск для консультаций, чтобы выяснить ситуацию в Армении. Глаз сказал, что белорусская сторона видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную резистентность к эмоциональным нагрузкам".

В то же время спикер МИД Беларуси сетовал Армению на ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Такое заявление Пашинян сделал в парламенте.



