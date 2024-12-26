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Похвалил бороду: Лукашенко после ссоры принялся мириться с Арменией

Лукашенко принялся мириться с Пашиняном. После того, как тот взвыл, что никогда не приеду и Беларусь пока президентом будет Лукашенко.

26 декабря 2024, 18:40
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Лиля Воробьева

После того, как недавно Пашинян подверг критике поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ. А Белоруссия чуть не отозвала посла Еревану. Лукашенко взялся раздавать комплименты Пашиняну на очередной встрече во время саммита ЕАЭС, чтобы как-то наладить диалог. Видео, где Лукашенко раздает комплименты премьеру Армении, публикуют российские пропагандисты.
"Вы не только сбрили бороду, но и приболели немного. Мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне по крайней мере, члена нашего Союза", — Лукашенко сделал комплимент обновленному имиджу Пашиняна.

Похвалил бороду: Лукашенко после ссоры принялся мириться с Арменией

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Но похоже, что это не очень помогло, потому что Пашинян со своей стороны заявил, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск, примет участие дистанционно.

Напомним, что министерство иностранных дел Беларуси заявило, что отзовет посла в Армении после того, как премьер этой страны Никол Пашинян раскритиковал поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ.

Отмечается, что 13 июня представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что посла в Ереване Александра Конюка отозвали в Минск для консультаций, чтобы выяснить ситуацию в Армении. Глаз сказал, что белорусская сторона видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную резистентность к эмоциональным нагрузкам".

В то же время спикер МИД Беларуси сетовал Армению на ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Такое заявление Пашинян сделал в парламенте.

 



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/34850
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