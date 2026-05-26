Главная Новости Мир Беларусь Поиск повода для агрессии: в Совбезе Беларуси придумали удары по своей инфраструктуре со стороны ВСУ
Поиск повода для агрессии: в Совбезе Беларуси придумали удары по своей инфраструктуре со стороны ВСУ

Очередные обвинения Минска: Вольфович заявил в Москве о сотнях украинских дронов и атаках на границу

26 мая 2026, 14:35
Недилько Ксения

Военно-политическое руководство Беларуси усилило агрессивную риторику в адрес Украины, выступая на площадке подконтрольной Кремлю организации ОДКБ в Москве. Минск пытается сформировать международное алиби и активно ищет формальный повод для возможного нападения на Украину, тиражируя заявления о массированных нарушениях своего воздушного пространства.

Поиск повода для агрессии: в Совбезе Беларуси придумали удары по своей инфраструктуре со стороны ВСУ

Иллюстративное фото

"Каждый день нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА", — заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По версии белорусского чиновника, беспилотные летательные аппараты не просто залетают на территорию республики, а вроде бы целенаправленно атакуют стратегические объекты. При этом никаких реальных улик или фотофиксаций разрушений минский режим традиционно не предоставил.

"В некоторых случаях это не случайные атаки, — утверждает Вольфович, отмечая якобы спланированный характер действий ВСУ, — а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами".

Представитель режима Лукашенко также озвучил масштабную статистику, пытаясь убедить союзников по ОДКБ в серьезности угрозы со стороны Украины. По его словам, интенсивность полетов в пограничных достигла критических показателей только за семь последних дней.

"Только за последнюю неделю их было 116, – отчитывается секретарь белорусского Совбеза перед российскими коллегами, добавляя детали работы собственных оборонных систем: – Очередные силы по ним применялись 59 раз".

Помимо выдумок об атаках беспилотников Вольфович попытался обвинить Украину в ведении радиоэлектронной разведки и инженерном обустройстве оборонных линий на юге. По мнению белорусской стороны, обычные защитные меры и минирования, проводимые Украиной для предотвращения повторного наступления с севера, являются признаком "агрессивных намерений". Он также добавил, что на украинских тренировочных площадках якобы отрабатываются сценарии нападения, штурма и захвата белорусских зданий, которая полностью укладывается в стратегию Кремля по нагнетанию паники и поиску поводов для расширения зоны боевых действий.

Напомним, что сегодня президент Украины встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской .



