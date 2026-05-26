Поиск повода для агрессии: в Совбезе Беларуси придумали удары по своей инфраструктуре со стороны ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Военно-политическое руководство Беларуси усилило агрессивную риторику в адрес Украины, выступая на площадке подконтрольной Кремлю организации ОДКБ в Москве. Минск пытается сформировать международное алиби и активно ищет формальный повод для возможного нападения на Украину, тиражируя заявления о массированных нарушениях своего воздушного пространства.
Иллюстративное фото
По версии белорусского чиновника, беспилотные летательные аппараты не просто залетают на территорию республики, а вроде бы целенаправленно атакуют стратегические объекты. При этом никаких реальных улик или фотофиксаций разрушений минский режим традиционно не предоставил.
Представитель режима Лукашенко также озвучил масштабную статистику, пытаясь убедить союзников по ОДКБ в серьезности угрозы со стороны Украины. По его словам, интенсивность полетов в пограничных достигла критических показателей только за семь последних дней.
Помимо выдумок об атаках беспилотников Вольфович попытался обвинить Украину в ведении радиоэлектронной разведки и инженерном обустройстве оборонных линий на юге. По мнению белорусской стороны, обычные защитные меры и минирования, проводимые Украиной для предотвращения повторного наступления с севера, являются признаком "агрессивных намерений". Он также добавил, что на украинских тренировочных площадках якобы отрабатываются сценарии нападения, штурма и захвата белорусских зданий, которая полностью укладывается в стратегию Кремля по нагнетанию паники и поиску поводов для расширения зоны боевых действий.
Напомним, что сегодня президент Украины встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской .