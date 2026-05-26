Військово-політичне керівництво Білорусі посилило агресивну риторику на адресу України, виступаючи на майданчику підконтрольної Кремлю організації ОДКБ у Москві. Мінськ намагається сформувати міжнародне алібі та активно шукає формальний привід для можливого нападу на Україну, тиражуючи заяви про масовані порушення свого повітряного простору.

"Щодня нашими засобами ППО фіксується регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БПЛА", — заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

За версією білоруського чиновника, безпілотні літальні апарати не просто залітають на територію республіки, а начебто цілеспрямовано атакують стратегічні об'єкти. При цьому жодних реальних доказів або фотофіксацій руйнувань мінський режим традиційно не надав.

"У деяких випадках це не випадкові атаки, — стверджує Вольфович, наголошуючи на нібито спланованому характері дій ЗСУ, — а спроби уразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами".

Представник режиму Лукашенка також озвучив масштабну статистику, намагаючись переконати союзників по ОДКБ у серйозності "загрози" з боку України. За його словами, інтенсивність польотів у прикордонні досягла критичних показників лише за сім останніх днів.

"Тільки за останній тиждень їх було 116, — звітує секретар білоруського Радбезу перед російськими колегами, додаючи деталі роботи власних оборонних систем: — Чергові сили по них застосовувалися 59 разів".

Окрім вигадок про атаки безпілотників, Вольфович спробував звинуватити Україну у веденні радіоелектронної розвідки та інженерному облаштуванні оборонних ліній на півдні. На думку білоруської сторони, звичайні захисні заходи та мінування, які Україна проводить для запобігання повторному наступу з півночі, є ознакою "агресивних намірів". Він також додав, що на українських тренувальних майданчиках нібито відпрацьовуються сценарії нападу, штурму та захоплення білоруських будівель, що повністю вкладається у стратегію Кремля з нагнітання паніки та пошуку приводів для розширення зони бойових дій.

