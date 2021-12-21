Полиция разоблачила аккаунты, призывающие мигрантов ехать в ЕС через Беларусь: что известно

Правоохранители Европола обнаружили сотни аккаунтов в социальных сетях, где призывают людей иммигрировать в ЕС из Беларуси. Об этом идет речь в официальном сообщении 20 декабря. Таких аккаунтов насчитали 455. Об этом пишет euronews.



Мигранты из стран Азии, фото из Twitter

В соцсетях рекламировали продажу поддельных документов, удостоверяющих личность и визы, или услуги по нелегальной транспортировке в страны ЕС. В 2021 году действительно значительно выросло количество мигрантов из стран Азии и Африки на границах Литвы, Латвии и Польши, по данным агентства ЕС Frontex, за 11 месяцев текущего года обнаружено в 13 раз больше незаконных пересечений границы. В основном, нелегалы приезжают из Ирака, Афганистана и Сирии.

Amnesty International заявила 20 декабря, что собрала новые доказательства нарушений прав человека на польской границе с мигрантами, которые "испытали ужасные пытки или иное жестокое обращение, бесчеловечные условия, вымогательства и другие злоупотребления со стороны белорусских войск".

Правозащитная общественная организация опросила 75 человек на границе в период с июля по ноябрь, которые рассказали, что белорусские войска избивали их дубинками и прикладами, угрожали собаками, лишали пищи, воды, убежища и санитарных средств, а также телефонов и денег. Большинство людей, которые добирались в Польшу, рассказывали, что их грузили в автомобили и вывозили в буферную зону.

"Вместо того чтобы получить необходимую помощь, они (мигранты) подвергаются жестокому насилию. Беларусь должна немедленно прекратить это насилие, а страны-члены ЕС должны прекратить отказывать людям в возможности избежать этих вопиющих нарушений, не говоря уже о возвращении их в Беларусь, чтобы снова и снова сталкиваться с этим", – добавила Дженнифер Фостер, исследователь Amnesty International из вопросы беженцев и прав мигрантов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Беларуси остаются несколько тысяч мигрантов.

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