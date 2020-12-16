Политические шторы: в Беларуси сторонник Лукашенко сдал милиции своих детей

В Минске мужчина вызвал милицию, чтобы та повлияла на его детей и заставила снять шторы в бело-красно-белом окрасе. Детали непростой истории сообщает ресурс LADY.TUT.BY.

Бело-красно-белые шторы дома не понравились поклоннику Лукашенко. Фото: Sputnik/РИА Новости

Главный герой события, чье имя и фамилия не разглашаются из конфиденциальных причин, является отчаянным сторонником политики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Все остальные четверо членов семьи поддерживают нынешнюю оппозицию.

По словам Ольги, дочери заявителя, до августа особых различий в политических взглядах семейства не наблюдалось. Но как только дети начали активно поддерживать оппозиционное движение: ходить на митинги, отстаивать протесты, вывешивать БЧБ-флаги, нервы отца сдали.

Те самые шторы, что стали причиной инцидента, мужчина уже как-то пытался снять самостоятельно. Впрочем, дети вернули их обратно. Поэтому симпатик Лукашенко решил действовать иначе и обратился в милицию.





— Вдруг отец пришел к нам и сказал: "Я вызвал милицию". Мы сначала решили, что это шутка, но когда в дверь позвонили и за ними стояли двое милиционеров в штатском, мы были в шоке, — вспоминает Ольга.

Впрочем, представители милиции оказались понимающими, поэтому яркого конфликта удалось избежать. Сфотографировав балкон, правохранители выяснили детали дела и попросили снять цветные шторы. Напоследок мужчины даже пошутили, чтобы члены семьи больше не оскорбляли заявителя. Хотя Ольга утверждает, что отца никто не притесняет.

Самым обидным женщина считает, что глава семейства натравил милиционеров на собственную родню. По ее словам, никто из них не мог поверить, что подобное возможно.

Между тем, правоохранители никак не прокомментировали ситуацию, хотя журналисты пытались выяснить их точку зрения.

Для справки. Бело-красно-белый (БЧБ) флаг — исторический национальный флаг Беларуси. Нынешний же государственный флаг страны в зелено-красных тонах и с вкраплением орнамента является прототипом флага Белорусской ССР образца 1951 года.

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