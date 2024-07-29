Последний выход Лукашенко на публику заставляет сомневаться в его здоровье: что известно о его состоянии

Последнее фото белорусского диктатора Александра Лукашенко, сделанное во время прогулки с Владимиром Путиным, вызвало обсуждение в Сети. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что Лукашенко набрал лишний вес, из-за чего он стал похож "на картошку". Другие предположили, что диктатор может оказаться больным.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Как пишет оппозиционное издание "Зеркало", процессы старения начали значительно отражаться на 69-летнем Лукашенко. Среди возможных заболеваний журналисты отмечают ослабление костей и мышц, проблемы со слухом, онкологические заболевания и диабет второго типа, что может объяснять его лишний вес.

Журналисты сомневаются в правдивости заявлений белорусских пропагандистов об активном образе жизни Лукашенко. Вероятно, он уделяет гораздо меньше времени спорту, чем было заявлено в официальных источниках. Из-за проблем со здоровьем Лукашенко, похоже, ограничил себя в употреблении спиртного и курении.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в Москве отказался уходить пешком и пропустил завтрак с Путиным. Журналисты обратили внимание, что президент Беларуси Александр Лукашенко, прилетевший в Москву для участия вместе с Путиным в параде, отказался идти пешком, а затем вообще пропустил общий завтрак. Во время визита в Москву СМИ зафиксировали крайне болезненный вид главы Белоруссии.

Как сообщает "Радио Свобода", белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провел президент России для лидеров стран СНГ, приехавших в Москву на День Победы. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко вместо того, чтобы пройти пешком несколько сотен метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, проделал этот путь на автомобиле.

