Повторные выборы в Беларуси: оппозиция рассказала, допустит ли участие Лукашенко

Белорусская оппозиция в разгар митингов и забастовок во всех городах будет добиваться повторных президентских выборов. Как заявила "Интерфаксу" член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, новое голосование должно быть проведено в кратчайшие сроки, однако с обновленным составом ЦИК.

По словам Колесниковой, препятствий для участия во всенародном голосовании Александра Лукашенко они не видят.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала она.

Как ранее сообщали “Комментарии”, глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил о том, что новоизбранный белорусский президент Александр Лукашенко должен отказаться от применения жестких физических мер во время мирных протестов. Шойбле убежден: власти Лукашенко больше не будет. По его словам, когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия. Тем временем Лукашенко также сделал заявление, потребовав Запад не проплачивать митинги в его стране и обещая “принять меры” в отношении протестующих.

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