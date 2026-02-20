Правление Лукашенко окончательно обречено: стало известно о жестком плане Кремля по отношению к диктатору

За последнюю неделю по меньшей мере пять официальных представителей России высказали свою позицию по ситуации в Беларуси. Среди них – посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, заявивший: "Белорусы и россияне – это один народ, живущий одной жизнью, имеющий общие традиции и мысли". Он добавил, что у россиян и белорусов "одна Родина", но при этом существуют два государства.

Фото: из открытых источников

Таким образом, Грызлов фактически передал Лукашенко идеологическое послание. Об этом рассказал белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Белоруссии и руководитель Народного антикризисного управления. По словам Латушко, российский дипломат намекнул самопровозглашённому президенту: "сегодня это одна Родина, а завтра уже одно государство".

Латушко подчеркнул, что после заявления Грызлова премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Совета министров Союзного государства и предложил "пряник". Он объявил о подписании 15 договоров и поручил членам правительства активизировать контакты с белорусскими чиновниками режима Лукашенко для более глубокой экономической интеграции.

"Потом Служба внешней разведки России публикует заявление, фактически отмечая Лукашенко дедлайн – 2030 год. Если внимательно прочесть, ее можно трактовать иначе. Мол, Лукашенко, ты удержался у власти в 2020 году благодаря нам. В 2025 году, когда переназначил себя, мы дали тебе ярлык на княжение. Даже вручили орден Андрея Первозванного. Помните, как Лукашенко буквально сгибался перед Путиным? Теперь ему фактически определяют срок – до 2030 года", – отметил Латушко.

Эксперт добавил, что Россия аргументирует свои действия якобы угрозой со стороны США, Великобритании, Германии, Польши и других стран, стремящихся свергнуть Лукашенко.

"Но по сути это предупреждение: если ты не будешь подчиняться нам, у нас достаточно сил и ресурсов, чтобы сменить власть в Беларуси. Мы видим, что Лукашенко находится под полным контролем РФ. Это, пожалуй, самый глубокий кризис его субъектности за более чем тридцатилетнюю историю правления", – отметил Латушко.

В то же время сам Лукашенко осознает, что оказался "у разбитого корыта", и только время покажет, как он выйдет из этой ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что реальная перспектива для существенного сдвига в переговорах по завершению войны в Украине может появиться уже в середине весны 2026 года. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.