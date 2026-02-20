Правління Лукашенка остаточно приречене: стало відомо про жорсткий план Кремля щодо диктатора

За останній тиждень щонайменше п’ять офіційних представників Росії висловили свою позицію щодо ситуації в Білорусі. Серед них – посол РФ у Білорусі Борис Гризлов, який заявив: "Білоруси та росіяни – це один народ, який живе одним життям, має спільні традиції та думки". Він додав, що у росіян і білорусів "одна Батьківщина", але при цьому існують дві держави.

Таким чином Гризлов фактично передав Лукашенку ідеологічне послання. Про це розповів білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко, заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління. За словами Латушка, російський дипломат натякнув самопроголошеному президенту: "сьогодні це одна Батьківщина, а завтра вже одна держава".

Латушко підкреслив, що після заяви Гризлова прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін провів засідання Ради міністрів Союзної держави та запропонував "пряник". Він оголосив про підписання 15 договорів та дав доручення членам уряду активізувати контакти з білоруськими чиновниками режиму Лукашенка для більш глибокої економічної інтеграції.

"Потім Служба зовнішньої розвідки Росії публікує заяву, фактично позначаючи Лукашенку дедлайн – 2030 рік. Якщо уважно прочитати, її можна трактувати інакше. Мовляв, Лукашенку, ти втримався при владі у 2020 році завдяки нам. У 2025 році, коли перепризначив себе, ми дали тобі ярлик на князювання. Навіть вручили орден Андрія Первозванного. Пам’ятаєте, як Лукашенко буквально згинався перед Путіним? Тепер йому фактично визначають термін – до 2030 року", – зазначив Латушко.

Експерт додав, що Росія аргументує свої дії нібито загрозою з боку США, Великобританії, Німеччини, Польщі та інших країн, які прагнуть повалити режим Лукашенка.

"Але по суті це попередження: якщо ти не підкорятимешся нам, у нас достатньо сил і ресурсів, щоб змінити владу в Білорусі. Ми бачимо, що Лукашенко перебуває під повним контролем РФ. Це, мабуть, найглибша криза його суб’єктності за понад тридцятирічну історію правління", – зазначив Латушко.

Водночас сам Лукашенко усвідомлює, що опинився "біля розбитого корита", і лише час покаже, як він вийде з цієї ситуації.

