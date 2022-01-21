Принудительная посадка Ryanair: США обвинили белорусских чиновников в авиационном пиратстве

В США четырем белорусским чиновникам предъявлены обвинения в пиратстве самолетов за перенаправление рейса Ryanair в мае прошлого года с целью ареста находившегося на борту белорусского журналиста-диссидента. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на прокуратуру США,

Самолет Ryanair, перевозивший белорусского оппозиционного блогера и активиста Романа Протасевича - Reuters

Обвинения, объявленные Министерством юстиции США, усиливают глобальную шумиху из-за вынужденной посадки в Минске рейса Ryanair 23 мая 2021 года и задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Беларусь уже столкнулась с волной санкций, включая запрет на поездки и замораживание активов со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, Великобритании и Канады из-за перенаправленного рейса.

По словам прокуратуры, среди примерно 132 пассажиров и членов экипажа на борту самолета находились четверо граждан США.

Подсудимым предъявлено обвинение по одному пункту — обвинение в заговоре с целью совершения авиационного пиратства на самолете, на борту которого находился гражданин США, что нарушает федеральный закон США.

Посольство Беларуси в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии.

Обвинения были предъявлены белорусским чиновникам в четверг, 20 января.

Диверсией руководили глава Госавиаслужбы Беларуси Леонид Николаевич Чуро и сотрудник госбезопасности, который, по словам прокуратуры, использовал аббревиатуры неизвестных имен и фамилий.

Также были названы заместитель Чуро Олег Казючиц и руководитель ЛНУ ФНУ ЛНУ Андрей Анатольевич.

Адвокатов подсудимых установить не удалось.

Протасевич, яростный критик президента Беларуси Александра Лукашенко, сбежал из страны в 2019 году и работал на канал Nexta Live в мессенджере Telegram.

Белорусские официальные лица обвинили его в экстремизмии и разжигании общественной розни. Протасевич расценивает обвинения как неоправданные политические репрессии.

Канал Протасевича транслировал и помогал координировать массовые протесты, всколыхнувшие Беларусь после того, как Лукашенко заявил о победе на голосовании в августе 2020 года, которое, как утверждали оппозиция и западные правительства, было сфальсифицировано.

Лукашенко отрицает фальсификации голосования и говорит, что страна сталкивается с беспрецедентным внешним давлением после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции.

Тысячи протестующих были арестованы во время массового разгона оппозиции, независимых СМИ и других групп.

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