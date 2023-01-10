Приняла ли решение Беларусь прямо воевать против Украины: в Пентагоне сделали заявление

Режим Лукашенко предоставляет территорию Беларуси для атаки российских войск на Украину, но пока что нет никаких признаков, что Беларусь готова непосредственно вступить в войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News", цитируя заявление неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В США отмечают, что хорошо осведомлены о планах Москвы и Минска провести совместные военные учения вблизи украинской границы, но фактов, которые бы подтверждали готовность Беларуси прямо вступить в войну против Украины пока что нет.

Представитель Пентагона также подтвердил информацию, что на подступах к Бахмуту Донецкой области не прекращаются ожесточенные бои. Но, несмотря на то, что на эти атаки россияне бросили огромные ресурсы, ситуация на поле боя существенно не изменилась.

Отметим, ранее публично было оповещено, что военные учения в Беларуси, в которых примут участия российские войска, начнутся 16 января и продлятся по 1 февраля 2023 года. Уже традиционно они будут проходить вблизи украиснкой границы.

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