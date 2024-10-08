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Проблемы в полете: с самолетом Лукашенко произошел технический инцидент

Лукашенко остался за пределами Беларуси без транспорта для эвакуации

сегодня, 21:10
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Лиля Воробьева

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Однако, согласно информации, опубликованной телеграмм-каналом "Мотолько Помощи", самолет Лукашенко вернулся из Москвы в Минск из-за технических неисправностей, возникших во время полета.

Проблемы в полете: с самолетом Лукашенко произошел технический инцидент

Самолет Лукашенко (фото из открытых источников)

Согласно данным канала, 7 октября в 10:48 крупнейший самолет из авиапарка Лукашенко — Boeing 767-300 (бортовой номер EW-001PB) — совершил посадку в Москве, взорвав президента и его делегацию. После этого самолет пустым вернулся в Минск, приземлившись в 14:00.

Впоследствии этот борт выполнял технический облет в районе Национального аэропорта "Минск". Телеграмм-канал предполагает, что это косвенный признак проверки летных систем, которые раньше могли быть заменены или отремонтированы.

Отмечается, что ситуация нетипична по двум причинам:

  1. Лукашенко остался за пределами Беларуси без возможного транспорта для эвакуации, чего раньше не бывало.
  2. Проблемы с запчастями повлияли даже на правительственные самолеты.

Телеграмм-канал также напомнил, что 9 августа 2024 этот Boeing 767-300 (EW-001PB) был внесен в список санкций США. После этого под действие американских санкций попал весь авиапарк, использующийся Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко отреагировал на предложение нардепа зайти в Беларусь . Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложения нардепа Олега Дунды пойти наступлением на Беларусь. Как заявил Лукашенко, вооруженный конфликт Украины с Беларусью якобы приведет киевские власти "к краху".

При этом он заявил, что якобы "никто из серьезных людей даже на уровне президента Зеленского не думает о том, что нужно зайти в Беларусь".



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Источник: https://t.me/motolkohelp/31195
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