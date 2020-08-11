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Пропавшая Светлана Тихановская вышла на связь

Ранее были сообщения, что она уехала в неизвестном направлении

сегодня, 02:25
Автор:

Екатерина Белоброва
Пропавшая Светлана Тихановская вышла на связь

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом сообщили в штабе кандидата. 

"С ней все хорошо", - коротко написано в сообщении.

Как ранее сообщали "Комментарии", кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пропала после посещения Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, что кандидат находилась в ЦИК около трех часов вместе с адвокатом. По предварительным данным там с Тихановской общались представители государственных и правоохранительных органов. Адвокат не смог подтвердить данную информацию, потому что во время беседы он находился вместе с кандидатом в разных кабинетах.

После этого Светлана Тихановская вышла из здания и проронила лишь единственную фразу: "Я приняла решение". Однако, каким является это решение, никто не знает. После этого она села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. 


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