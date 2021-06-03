Протасевич расплакался во время интервью

3 июня на белорусском телеканале транслировали большое интервью Романа Протасевича. Журналисту оно далось тяжело и эмоционально, Роман Протасевич не выдержал и заплакал.

Протасевич (фото из открытых источников)

Это произошло во время большого интервью на белорусском канале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного".

Журналист Роман Протасевич расплакался в прямом эфире белорусского телевидения. Он сказал, что "хочет жить обычной жизнью и наконец перестать бегать".

Как сообщали ранее постановление о заявлении Верховной Рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, когда арестовали основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, зарегистрировано в парламенте, информирует портал "Комментарии". Верховная Рада Украины планирует утвердить заявление парламента и направить его в ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламента, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также правительствам и парламентам стран мира. 23 мая 2021 года пассажирский самолет компании Ryanair рейса "Афины — Вильнюс" в сопровождении белорусского истребителя был вынужден совершить посадку в аэропорту "Минск" после сообщения о бомбе на борту. На борту было более 120 пассажиров, среди которых оппозиционный журналист Роман Протасевич с девушкой — гражданкой России Софией Сапегой. Протасевича с Сапегой сняли с самолета и задержали.

Украинский парламент решительно осуждает действия властей Беларуси и задержание Романа Протасевича . В Украине считают это очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и давлением на журналистов в Беларуси.

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