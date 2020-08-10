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СМИ: в Минске после взрыва гранаты тяжело ранен водитель общественного транспорта

Свидетели вытащили водителя и пытаются оказать первую помощь

10 августа 2020, 23:32
Автор:

Владимир Лавский
СМИ: в Минске после взрыва гранаты тяжело ранен водитель общественного транспорта

По всей Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с результатами выборов президента Беларуси. Во время стычек милиции с протестующими пострадал водитель общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Как видно на видео, водитель уже находится на земле, где очевидцы происшествия ему оказывают помощь. Предварительно мужчина пострадал от взрыва гранаты. 


Как ранее сообщали "Комментарии", на Кальварийской улице в Минске милиция начала использовать оружие, чтобы разогнать акции протеста. По состоянию на 21.15, среди раненных - два журналиста, сообщает издание "Наша Нива". 

По данным источника, на улице Кальварийской у торгового центра "Корона" милиционеры стреляли по журналистам. Одна пуля попала в  колено журналистке "Нашей Нивы" Натальи Любенской, вторая - зацепила одну из журналисток "TUT.by". Стоит отметить, что журналисты при этом стояли отдельной группой и лишь снимали акции протестов. При этом на них были специальные бейджики с надписью "Пресса". 

Как позже прокомментировали ситуацию муж Натальи Любенской, девушку ранили в колено резиновой пулей, сейчас она едет в больницу. 


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