Протесты в Минске: протестующих разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат

Сегодня, 11 октября, в столице Беларуси Минске проходят очередные акции протеста против режима Александра Лукашенко. Издание Tut.by сообщает о пострадавших в результате стычек с силовиками. Кроме того, по всей стране задерживают журналистов. Известно, что в Минске на проспекте Победителей силовики задержали журналистов изданий "БелаПАН", "Новый Час" и "ТАСС".



Сообщается, что силовики уже подтвердили, что пытаются разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и водометов. Также в центре города правоохранители останавливают прохожих и проверяют содержимое их сумок и рюкзаков, после чего некоторых из них задерживают.

По данным СМИ, в Минске закрыты некоторые станции метро: "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".

Напомним, в прошлое воскресенье по всей территории Беларуси также проходили акции протеста, в результате которых сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек. Активисты также сообщали, что в отношении их применяли слезоточивый газ.

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