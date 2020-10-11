Протесты в Минске: протестующих разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 11 октября, в столице Беларуси Минске проходят
очередные акции протеста против режима Александра Лукашенко. Издание Tut.by
сообщает о пострадавших в результате стычек с силовиками. Кроме того, по всей
стране задерживают журналистов. Известно, что в Минске на проспекте Победителей
силовики задержали журналистов изданий "БелаПАН", "Новый Час" и "ТАСС".
Сообщается, что силовики уже подтвердили, что пытаются разогнать
протестующих с помощью светошумовых гранат и водометов. Также в центре города
правоохранители останавливают прохожих и проверяют содержимое их сумок и
рюкзаков, после чего некоторых из них задерживают.
По данным СМИ, в Минске закрыты некоторые станции метро: "Купаловская",
"Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".
Напомним, в
прошлое воскресенье по всей территории Беларуси также проходили акции
протеста, в результате которых сотрудники правоохранительных органов задержали
около 200 человек. Активисты также сообщали, что в отношении их применяли
слезоточивый газ.
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