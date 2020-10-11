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Главная Новости Мир Беларусь Протесты в Минске: протестующих разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат
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Протесты в Минске: протестующих разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат

Некоторых протестующих силовики задерживают. Также известно о нескольких задержанных «для подтверждения личности» журналистах

сегодня, 17:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 11 октября, в столице Беларуси Минске проходят очередные акции протеста против режима Александра Лукашенко. Издание Tut.by сообщает о пострадавших в результате стычек с силовиками. Кроме того, по всей стране задерживают журналистов. Известно, что в Минске на проспекте Победителей силовики задержали журналистов изданий "БелаПАН", "Новый Час" и "ТАСС".

Протесты в Минске: протестующих разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат

Сообщается, что силовики уже подтвердили, что пытаются разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и водометов. Также в центре города правоохранители останавливают прохожих и проверяют содержимое их сумок и рюкзаков, после чего некоторых из них задерживают.

По данным СМИ, в Минске закрыты некоторые станции метро: "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".

Напомним, в прошлое воскресенье по всей территории Беларуси также проходили акции протеста, в результате которых сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек. Активисты также сообщали, что в отношении их применяли слезоточивый газ.


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